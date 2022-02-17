17 Şub 2022 - 16:29- Ekonomi G: 17 Şub 2022 - 16:31

Türk Telekom’dan 2021’de 5,8 milyar TL NET KÂR

Türk Telekom, 2021 yıl sonu finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2021’i yüzde 21,2 gelir artışı ile kapatan Türk Telekom’un yıllık konsolide...
Türk Telekom’dan 2021’de 5,8 milyar TL NET KÂR mask

Türk Telekom, 2021 yıl sonu finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2021’i yüzde 21,2 gelir artışı ile kapatan Türk Telekom’un yıllık konsolide geliri 34,3 milyar TL’ye, net kârı ise 5,8 milyar TL’ye ulaştı. 2021 yılı yatırım harcamalarını 8,8 milyar TL olarak açıklayan Türk Telekom’un, 1,5 milyon net abone kazanımı ile abone sayısı ise 51,8 milyonu aştı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Herkesi değerli hissettirmek için çıktığımız yolda başarılı bir yılı geride bıraktık” dedi.

17 Şub 2022 - 16:29 - Ekonomi

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