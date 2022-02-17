Türk Telekom, 2021 yıl sonu finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2021’i yüzde 21,2 gelir artışı ile kapatan Türk Telekom’un yıllık konsolide geliri 34,3 milyar TL’ye, net kârı ise 5,8 milyar TL’ye ulaştı. 2021 yılı yatırım harcamalarını 8,8 milyar TL olarak açıklayan Türk Telekom’un, 1,5 milyon net abone kazanımı ile abone sayısı ise 51,8 milyonu aştı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Herkesi değerli hissettirmek için çıktığımız yolda başarılı bir yılı geride bıraktık” dedi.
17 Şub 2022 - 16:29- Ekonomi Güncelleme: 17 Şub 2022 - 16:31
Türk Telekom’dan 2021’de 5,8 milyar TL NET KÂR
Türk Telekom, 2021 yıl sonu finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2021’i yüzde 21,2 gelir artışı ile kapatan Türk Telekom’un yıllık konsolide...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.