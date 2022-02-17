Gelir vergisi istisnasından yararlanan esnaf ve zanaatkarlar için detay düzenlemeler belli oldu. Buna göre, vergi muafiyetinden yararlanmak için işyeri yıllık kirasının 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin, diğer yerlerde 10 bin lirayı aşmaması gerekecek. Reklamcılar, kuyumcular, emlak alıp satanlar basit usul gelir vergisi istisnasından yararlanamazken, tarım işçilerini komisyon karşılığı işe yerleştiren dayıbaşları ise gelir vergisinden muaf tutulacak.
17 Şub 2022 - 16:30- Ekonomi Güncelleme: 17 Şub 2022 - 16:31
Vergi muafiyeti için esnafa kira şartı
Gelir vergisi istisnasından yararlanan esnaf ve zanaatkarlar için detay düzenlemeler belli oldu. Buna göre, vergi muafiyetinden yararlanmak için işyer...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.