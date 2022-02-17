17 Şub 2022 - 16:30- Ekonomi G: 17 Şub 2022 - 16:31

Vergi muafiyeti için esnafa kira şartı

Gelir vergisi istisnasından yararlanan esnaf ve zanaatkarlar için detay düzenlemeler belli oldu. Buna göre, vergi muafiyetinden yararlanmak için işyer...
Vergi muafiyeti için esnafa kira şartı mask

Gelir vergisi istisnasından yararlanan esnaf ve zanaatkarlar için detay düzenlemeler belli oldu. Buna göre, vergi muafiyetinden yararlanmak için işyeri yıllık kirasının 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin, diğer yerlerde 10 bin lirayı aşmaması gerekecek. Reklamcılar, kuyumcular, emlak alıp satanlar basit usul gelir vergisi istisnasından yararlanamazken, tarım işçilerini komisyon karşılığı işe yerleştiren dayıbaşları ise gelir vergisinden muaf tutulacak.

17 Şub 2022 - 16:30 - Ekonomi

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