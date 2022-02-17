Anadolu Hayat’tan esnafa özel EMEKLİLİK PLANI

Anadolu Hayat Emeklilik, yeni ürünü “Esnafa Özel Emeklilik Planı” ile birikim yapmak isteyen esnaf ve ailelerine bugünden tasarrufa başlama imkânı sunarak geleceğe güvenle bakmalarını sağlıyor. Esnafa özel ihtiyaç ve beklentiler dikkate alınarak tasarlanan bireysel emeklilik planında birçok ücretsiz hizmet de sunuluyor. Esnaf müşterilerin eş ve çocukları da bu avantajlı plana dâhil olarak, gelecekleri için bugünden yatırım yapmaya başlayabiliyor.
YAŞAM STANDARDI
Esnafa Özel Emeklilik Planı’nın emeklilik döneminde yaşam standartlarını korumak isteyen esnaf için kıymetli bir ürün olacağını dile getiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, “Esnafımızın emeklilik döneminde sahip olmak istediği hayat standardına ulaşabilmesi için çözümler sunuyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.