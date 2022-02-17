KOÜ Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO’da ‘Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’ açıldı

Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu yürütücülüğünde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ve Kocaeli Sanayi Odası’nın ortaklığında "Yenilenebilir Enerji Sektörü Alanında Nitelikli İşgücü Geliştirme ve Koordinasyon Projesi" gerçekleştirildi. Proje kapsamında 'Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol Laboratuvarı' ile 'Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Ölçme Laboratuvarı' açılışı ve 'Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Temalı Enerji Çalıştayı' düzenlendi. Açılış töreninin sonunda Vali Seddar Yavuz, Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve il protokolü laboratuvarları gezerek bilgi aldı.

YOĞUN KATILIM

Törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Müdürü Prof. Dr. Engin Özdemir, MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, KOÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, üniversitemiz yönetimi, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO'da gerçekleştirilen laboratuvar açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tören açılış konuşmalarında, Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Müdürü Prof. Dr. Engin Özdemir proje ile ilgili bilgi verirken proje iştirakçilerine teşekkür etti. MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu ise, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin güzel bir örneği olan projenin destekçisi olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

“HEDEF, ULUSLARARASILAŞTIRMAK”

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Kocaeli Üniversitesi öncelikle kentin, sonra bölgenin, nihayetinde ise ülkemizin kaynaklarını aktif bir biçimde bir araya getirecek projelerin içerisinde yer alarak uluslararasılaşmayı kendine hedef edinmiştir. Bu vesileyle başta Sayın Valimiz Seddar Yavuz'a, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu'na, projenin hayata geçirilmesinde başta proje sorumlusu Engin Özdemir hocam olmak üzere emeği geçen tüm öğretim üyelerimize, kıymetli öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Projemiz hayırlı olsun" dedi.

“YARINLARA DAHA GÜÇLÜ GİDECEĞİZ”

Vali Seddar Yavuz ise, "Ülkemizin belirlediği hedeflere doğrudan destek verecek olan böylesi önemli bir proje kapsamında burada olmaktan mutluluk duyuyorum. KOÜ, vizyonu doğrultusunda sahip olduğu nitelikli akademik kadrosuyla, birçok alanda önemli araştırmalar ve projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerle hem kentimize hem de ülkemize önemli katkılar sunuyor. Bu tür projelerin artmasıyla şehrimizin ve ülkemizin yarınlara daha güçlü gideceğine inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. Ardından açılış kurdelesi kesilirken tören sonunda ise Vali Yavuz, Rektör Hülagü ve il protokolü laboratuvarları gezerek bilgi aldı.

ENERJİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Yenilenebilir Enerji Sektörü Alanında Nitelikli İşgücü Geliştirme ve Koordinasyon Projesi kapsamında yapılan laboratuvar açılışı ardından ise, Kartepe Park Otel'de Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Temalı Enerji Çalıştayı düzenlendi. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün de katılım gösterdiği çalıştayda ise projenin tanıtım sunumunu Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Müdürü Prof. Dr. Engin Özdemir yaptı. Çalıştay kapsamında ise konuşmalar yapıldı.