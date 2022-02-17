Kartepe’de ATV-UTV’ye düzenleme geliyor   

Turizm ilçesi olan Kartepe’de ATV ve UTV parkurları ve Macera Parklarına düzenleme getirildi. 29 yıllığına Orman ve Su İşleri Bakanlığından kiralanan Güzelbahçe Mesire Alanı’nın yapılan ihalesini Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi aldı. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi üyelerini makamında misafir ederek anlaşma imzaladı.
“TRAFİK VE GÜRÜLTÜYÜ SONLANDIRIYORUZ”
İmza töreni sonrasında açıklama yapan Başkan Kocaman, “Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi ile imzalar atıldı. Hayırlı uğurlu olsun. ATV-UTV parkurlarını ve Macera Parklarını Güzelbahçe Mesire Alanımıza taşıyarak özellikle Maşukiye Merkez Alabalık Vadisi mevkiinde oluşan yoğun trafik ve gürültüye bağlı çevre sorunlarını da sonlandırıyoruz. Bu sayede ATV ve UTV turları ve Macera Parkları daha güvenli ve konforlu olacaktır” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.