17 Şub 2022 - 16:32- Gündem G: 17 Şub 2022 - 16:33

Kartepe’de ATV-UTV’ye düzenleme geliyor   

Kartepe’de Güzelbahçe Mesire Alanı’nın yapılan ihalesini alan Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi ile Belediye Başkanı Mustafa Kocaman arasında anlaşma imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında ATV-UTV parkurları daha güvenli ve konforlu olacak    

Kartepe’de ATV-UTV’ye düzenleme geliyor    mask

Turizm ilçesi olan Kartepe’de ATV ve UTV parkurları ve Macera Parklarına düzenleme getirildi. 29 yıllığına Orman ve Su İşleri Bakanlığından kiralanan Güzelbahçe Mesire Alanı’nın yapılan ihalesini Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi aldı. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi üyelerini makamında misafir ederek anlaşma imzaladı.  
 
“TRAFİK VE GÜRÜLTÜYÜ SONLANDIRIYORUZ” 

İmza töreni sonrasında açıklama yapan Başkan Kocaman, “Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi ile imzalar atıldı. Hayırlı uğurlu olsun. ATV-UTV parkurlarını ve Macera Parklarını Güzelbahçe Mesire Alanımıza taşıyarak özellikle Maşukiye Merkez Alabalık Vadisi mevkiinde oluşan yoğun trafik ve gürültüye bağlı çevre sorunlarını da sonlandırıyoruz. Bu sayede ATV ve UTV turları ve Macera Parkları daha güvenli ve konforlu olacaktır” açıklamasında bulundu. 

17 Şub 2022 - 16:32 - Gündem

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