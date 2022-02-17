“Vatandaş geçim derdinde, Çiftçi şarkılı türkülü gecelerde”

Deva Partisi Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç, geçtiğimiz günlerde Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği türkü gecesi ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Saraç, “Ucuz ekmek kuyrukları her geçen gün daha da uzuyor. İlçemizin hemen yanı başında; ekmek 75 kuruş daha ucuz diye insanlarımızın şehir değiştirerek İstanbul’a ucuz ekmek almaya gitmeleri vicdanlarımızı yaralıyor. Pazarlardan atık yiyecek toplayan insan sayımız maalesef her geçen gün artıyor. Özellikle kış aylarında vatandaş elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyemez duruma geldi. İlçemizde faturasını ödeyemediği için kapanan işyerleri var. Ülkemizle birlikte Çayırova İlçemizde de yoksulluk intiharları görülmeye başlandı” dedi.

“İNSANIMIZLA ALAY EDER GİBİ”

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye yüklenen Saraç, “Bütün bu olumsuzluklar gözümüzün önünde olurken; Çayırova’mızın beceriksiz yerel yöneticilerinin, gündemleri çok farklı. Onlar şarkılı türkülü eğlence gecelerindeler. İnsanımız ay sonunu zor getirirken, faturalarla boğuşurken ilçemizin beceriksiz yerel yöneticilerinin şarkılı türkülü geceler düzenleyip buralara para harcamaları kabul edilemez bir durumdur. Ülkemiz böylesine zor günlerden geçerken sazlı sözlü gecelerde insanımızla alay eder gibi eğlenen beceriksiz yerel yöneticileri Çayırova kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” şeklinde konuştu.