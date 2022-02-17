17 Şub 2022 - 16:38- Spor G: 17 Şub 2022 - 16:39

‘Daha yeni başlıyoruz’

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak final haftalarına girildiğini ifade etti Zor geçecek Tuzlaspor ile zorlu bir maçın geçeceğini ifade ed...
‘Daha yeni başlıyoruz’ mask

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak final haftalarına girildiğini ifade etti

Zor geçecek

Tuzlaspor ile zorlu bir maçın geçeceğini ifade eden Altıparmak şu şekilde konuştu: Her maçın final olduğu haftalara girdik. Geçen hafta çok iyi mücadele ettiğimiz ve hem takım olarak hem de camia olarak çok ihtiyacımız olan bir maçı kazandık. Daha işimiz bitmedi, hatta yeni başlıyor. Bundan sonra oynayacağımız her maçımız final. Tuzlaspor maçı da bunlardan biri. Rakibimiz Bursaspor karşısında inanılmaz bir mücadele verdi. 9 kişi kaldılar ve galip geldiler. Her maçın farklı bir hikayesi var.

Moral motivasyonumuz çok iyi

O maçın atmosferi onlar için farklıydı. Bu maç daha farklı olacak. Tabii ki amacımız da içeride ve dışarıda fark etmeksizin galip gelmek. Bunun için mücadele edeceğiz. Takımımızın moral ve motivasyonu çok iyi. Futbolcularımız istekli ve arzulu. Oyun anlamında istediğimiz seviyeye yavaş yavaş gelmeye başlıyoruz. Sakatlıktan dönen ve aramıza katılan futbolcularımız var.

Kazandıkça hedefimiz değişecek

Tam kadro olduğumuzda bütün futbolcularımızla birlikte inşallah bu çıkışı yakalayacağız. Bir an önce buradan sıyrılıp hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Kazandıkça hedeflerimiz değişecektir. Şimdilik hedefimiz bir an önce alt sıralardan kurtulmak. Bunu gerçekleştirdikten sonra inşallah alacağımız 3 puanlarla basamak basamak ilerleyeceğiz. Bir anda üstleri değil, şu anda bulunduğumuz yerden bir an önce yukarıya çıkacağız.

17 Şub 2022 - 16:38 - Spor

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