Hisareynspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği 1. Amatör Lig B Grubu’nda Play-Off ve düşmeme mücadelesi devam ediyor. Çarşamba maçlarında Şirinspor konuk ettiği Çubuklu Balaspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti ve puanını 26’ya çıkardı. Şirinspor’a 3 puanı getiren golleri Fatih Örsoğlu (2), Mesut Er ve Eren Tanrıverdi kaydetti. Kandıra Gençlerbirliği’nin düşmeme mücadelesi veren Uzuntarla Belediyespor karşısında 3-2 kaybetmesi ile Şirinspor kendini üçüncü sıraya attı. Grupta ikinci sıradaki Seka Doğan’ın da 26 puanı bulunurken, dördüncü Kandıra 24, beşinci Yeniyalı Barbaros ise 25 puanda bulunuyor. Pazar günü ise Kandıra ekibi Şirinspor’u, Seka Doğan ise Yeniyalı Barbaros’u konuk edecek.
17 Şub 2022 - 16:39- Spor Güncelleme: 17 Şub 2022 - 16:40
Şirinspor’dan Play-Off için DEV adım: 4-1
Hisareynspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği 1. Amatör Lig B Grubu’nda Play-Off ve düşmeme mücadelesi devam ediyor. Çarşamba maçlarında Şirinspor konuk...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.