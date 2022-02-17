17 Şub 2022 - 16:39- Spor G: 17 Şub 2022 - 16:41

3 maçta tam 28 gol!

Şampiyonun, Play-Off oynayacak olan ve 2. Amatör Lig’e düşen takımların belli olduğu 1. Amatör Lig D Grubu’nda önceki akşam 3 maç oynandı ve bu maçlar...
3 maçta tam 28 gol! mask

Şampiyonun, Play-Off oynayacak olan ve 2. Amatör Lig’e düşen takımların belli olduğu 1. Amatör Lig D Grubu’nda önceki akşam 3 maç oynandı ve bu maçlarda fileler tam 28 kez havalandı. Şampiyon Alikahya deplasmanda Yazlıkspor’u 8-1, Bahçecik sahasında Çamçukur’u 5-2 ve Çayırova Menderes de evinde Acısu’yu 11-1 mağlup etti. İzmit Yenimahalle ve Çerkeşli hafta arasında hükmen galip geldi.

17 Şub 2022 - 16:39 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.576.852 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Süper B’de üst taraf da, alt taraf da fena karıştı! mask
Süper B’de üst taraf da, alt taraf da fena karıştı!
Şirinspor’dan Play-Off için DEV adım: 4-1 mask
Şirinspor’dan Play-Off için DEV adım: 4-1
3 maçta tam 28 gol! mask
3 maçta tam 28 gol!
‘Daha yeni başlıyoruz’ mask
‘Daha yeni başlıyoruz’
3 maçta tam 28 gol! mask
3 maçta tam 28 gol!
Şirinspor’dan Play-Off için DEV adım! “4-1” mask
Şirinspor’dan Play-Off için DEV adım! “4-1”
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL