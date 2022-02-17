3 maçta tam 28 gol!

Şampiyonun, Play-Off oynayacak olan ve 2. Amatör Lig’e düşen takımların belli olduğu 1. Amatör Lig D Grubu’nda önceki akşam 3 maç oynandı ve bu maçlarda fileler tam 28 kez havalandı. Şampiyon Alikahya deplasmanda Yazlıkspor’u 8-1, Bahçecik sahasında Çamçukur’u 5-2 ve Çayırova Menderes de evinde Acısu’yu 11-1 mağlup etti. İzmit Yenimahalle ve Çerkeşli hafta arasında hükmen galip geldi.