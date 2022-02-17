17 Şub 2022 - 16:44- Spor G: 17 Şub 2022 - 16:45

25.Hafta da Tamamlandı

TFF 1.Lig’de dün öğle senasında oynanan 2 maç ve akşam seansındaki tek maçla 25.hafta da tamamlandı. Kocaelispor’un bay geçtiği haftada Ümraniye yine...
25.Hafta da Tamamlandı mask

TFF 1.Lig’de dün öğle senasında oynanan 2 maç ve akşam seansındaki tek maçla 25.hafta da tamamlandı. Kocaelispor’un bay geçtiği haftada Ümraniye yine galip gelirken, Adanaspor’u konuk etti ve 2-1 kazandı. Bandırma evinde fren yaparken Manisa ile 0-0 berabere kaldı. Kocaelispor yarın akşam Tuzlaspor takımına konuk olacak. Haftanın sonuçları, puan durumu ve önümüzdeki haftanın programı şöyle…

17 Şub 2022 - 16:44 - Spor

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