TFF 1.Lig’de dün öğle senasında oynanan 2 maç ve akşam seansındaki tek maçla 25.hafta da tamamlandı. Kocaelispor’un bay geçtiği haftada Ümraniye yine galip gelirken, Adanaspor’u konuk etti ve 2-1 kazandı. Bandırma evinde fren yaparken Manisa ile 0-0 berabere kaldı. Kocaelispor yarın akşam Tuzlaspor takımına konuk olacak. Haftanın sonuçları, puan durumu ve önümüzdeki haftanın programı şöyle…