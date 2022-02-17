1.Lig’den goller yerlilerden

Spor Toto Süper Lig’de gol krallığı yarışında yabancı futbolcuların isimleri dikkat çekerken, Spor Toto 1. Lig’de ise yerli isimlerin çokluğu göze çarptı. 20 takımlı Spor Toto Süper Lig ile 19 takımlı Spor Toto 1. Lig’de heyecan sürüyor. Takımlar hedefleri doğrultusunda lig sonuna doğru ilerlerken, gol yollarında etkili olan takımlar kendilerini üst sıralara doğru atıyor. Bu kapsamda Süper Lig’de en çok gol atan 5 futbolcunun 4’ünü yabancı futbolcular oluştururken, Spor Toto 1. Lig’de en çok gol atan 5 futbolcu arasında yerli isimler zirveye yerleşti. Spor Toto 1. Lig’de en golcü isimler Eyüpspor forması giyen Umut Bulut ve İstanbulspor forması giyen İbrahim Yılmaz oldu. Bulut ve Yılmaz 13’er gol atarak, takımlarının gol yükünü sırtladı. Menemenspor’dan Ahmet Sagat 12, Samsunspor’dan Yasin Öztekin 10 golle gol krallığı yarışında kendilerini üst sıralarda tutmayı başardı. Ankaragücü’nden Eren Derdiyok, Boluspor’dan Kabongo Kassongo, Keçiörengücü’nden Emeka Eze ve Kocaelispor’dan Dino Ndlovu 9’ar golle en çok gol atan futbolcular arasına adını yazdırdı. Altınordu’dan Ahmet Dereli de listede 8 golle yer aldı.