Kocaeli Barosu, Elif Yavuz davasına katılma talebinde bulundu

Kocaeli Körfez ilçesi Güney Mahallesinde 2019 yılında meydana gelen olayda polis memuru İ.Y boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif YAVUZ’u çocuklarının önünde silahla 2 el ateş ederek yaralamış, Elif YAVUZ tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. İ.Y. eşe karşı işlenen kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasıyla birlikte hakkında 24 yıl hapis cezasına karar verilmişti.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİ YARGITAY BOZDU

Tarafların itirazları üzerine karar Yargıtay’ca incelenerek bozuldu. Yargıtay; haksız tahrik şartlarının oluşmadığından bahisle sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulanmasını uygun bulmadı.

KOCAELİ BAROSUBAŞKANI VE KOCAELİ BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ ÜYELERİ DURUŞMAYA KATILDI

Dosyanın 17.02.2022 tarihli duruşmasına, taraf vekilleri ile dosyaya katılma talebinde bulunan Kocaeli Barosu’nu temsilen Kocaeli Barosu başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR, Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi başkanı Av. Aysun KILINÇ, Kocaeli Barosu vekili Av. Hilal Ceren KIŞLALI, Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi koordinatörü Av. Nuriye YILMAZ ve Kadın Hakları Merkezi üyesi çok sayıda kadın avukat katıldı.

Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR “Kadın cinayetleri hepimizin kanayan yarasıdır. Her gün ülkenin dört bir tarafında kadın cinayetleri işleniyor, her yeni günde yeni bir hayat son buluyor. Biz Kocaeli Barosu olarak mağdur olan tüm kadınların, çocukların yanında olmak istiyoruz.Dosyaları yakinen takip etmek istiyoruz. Biz, Avukatlık Kanununun bize tanıdığı hakkı kullanmak istiyoruz. Sayın Mahkemenizden tıpkı Şule ÇET ve Ceren DAMAR cinayetlerinde de olduğu gibi suçtan zarar gören sıfatıyla davaya katılma talebimizin kabul edilmesini istiyoruz.” dedi.

KOCAELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi emsal niteliğinde bir karar vererek Kocaeli Barosu’nun suçtan zarar gören sıfatıyla katılma talebini kabul etti. Böylece Kocaeli Barosu’ da dosyada taraf olarak tüm aşamaları takip etme yetkisine sahip oldu.

MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Yargıtay’ın bozma ilamına uyan mahkeme sanıktan son sözlerini sordu, sanık“Pişmanım. Böyle olmasını ben de istemezdim. Hakkımda lehe hükümlerin uygulamasını talep ediyorum dedi. ” dedi. Mahkeme, iddia makamının da mütalaası doğrultusunda sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi ve haksız tahrik hükümlerini uygulamadı.

Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyeleri kadın cinayetleri ile ilgili yargı süreçlerini her aşamada takip etmekte kararlı olduklarını bildirdiler.