AKP’li Özlü, skandal konuşmaya imza attı! Muhalefetten tepki yağdı

AKP Başiskele İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler Danışma Kurulu Toplantısı, Yeniköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda kürsüye çıkan Belediye Başkanı Yasin Özlü, skandal bir konuşmaya imza attı. Özlü konuşmasında CHP’yi hedef aldı. Özlü’nün skandal sözlerine muhalefetten büyük tepki yağdı.

“YA CHP’Lİ OLSAYDIK”

AKP’li Belediye Başkanı Özlü, “Vallahi iyi ki Erdoğan gibi bir liderin izindeyiz” diyen Özlü, “Ya CHP’li olsaydık, Allah korusun. Bakın Erdoğan öyle bir lider ki… Bu CHP’liler var ya bu CHP’liler, eğer Erdoğan gibi bir liderleri olsa Atatürk’ün bütün heykellerini yıkarlar. Paralardan Atatürk resmini kaldırırlar, giderler onun heykelini dikerler” ifadelerine yer verdi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün açıklamasına CHP ve İYİ Parti’den tepki üstüne tepki yağdı.

YILDIZ: POLEMİĞİ BIRAK, BAŞKANLIĞINA BAK

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “AKP’liler artık iktidarın gittiğinin iyice farkına varmış durumda. Bu sebeple psikolojileri bozuk. Ne faturaları anlatabiliyorlar ne tezgahlarda uçup giden fiyatları. Bu sebeple polemik yaratmaya çalışıyorlar. Yasin Özlü belediye başkanı seçildiğinde rozetini çıkarıp halkın belediye başkanı olacağına söz verdi. Ancak bugün yaptığı açıklamalarla bir kez daha ne düşündüğünü herkese gösterdi” dedi.

“ATALARIMIZI YOK SAYDI”

“Yasin Özlü’nün bu polemikleri kendisine 10 beden fazla gelir” diyen Yıldız, “ Mustafa Kemal Atatürk’ü ağzına almak için 50 fırın ekmek yemesi gerekir. Yaptığı açıklamaların nereye gittiğini görmeden sırf bir yerlere şirin gözükmek için söylediği sözler nedeniyle yaşadığımız üzüntüyü tarif edemiyorum. Özlü’nün kıyaslama yapmayı çalıştığı lider, ülkenin yok zamanında Kuvayı Milliye ruhuyla bütün bir milletin desteğini arkasına alarak düşman işgaline son vermiştir. Atatürk sadece CHP’nin değil, bütün Türkiye’nin kurucu önderi ve lideridir. Yasin Özlü, söylediği sözlerle sadece Atatürk’ü değil, Kuvayı Milliye içerisinde mücadele eden atalarını, atalarımızı da yok saymıştır” şeklinde konuştu.

ÇAKAR: TALİMATLA BIYIK BIRAKAN KÜÇÜK

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Beyefendi, işte tam da bu yüzden çıkarları peşinde siyaset yapmak ile bu ülkeye gönül vermek, canını vermeye hazır olmak, farklı şeylerdir; bu ülkenin kurucu önderinin ilke ve inkılâplarından ayrılmıyor, izinde yürüyoruz. Tam da senin gibi gaflet ve delâlet içinde olanların karşısında dikiliyoruz. Sizin, neden Atatürk düşmanlığı içerisinde olduğunuz, cümlenizde saklı. ‘Erdoğan gibi liderimiz var, Atatürk’ü de, eserlerini de yıkarız’ diyorsunuz. Ancak unutmayın ki sizler bu ülkede Atatürk’ün eserlerini, sata sata bitiremediniz. Bitiremeyeceksiniz. “Yasin, senin neden bıyığın yok?” talimatına uyarak, bıyık bırakan küçüksün ve öyle kalacaksınız” dedi.

“YASİN KENDİNE GEL”

Devamında Özlü’ye seslenen Çakar, “Özlü, kendine gel ve dilinin altındaki baklayı çıkar. Bir ülkeyi yoktan var eden Mustafa Kemal Atatürk ile sadece bir siyasi parti Genel Başkanı’nı kıyaslamak, haddine düşmez. Seni hayal edemeyeceğin mevkiye getiren Genel Başkanın ile ülkeyi yoktan var eden Mustafa Kemal Atatürk’ü kıyaslamak, boyunu da haddini de aşar. Provokasyon kokan, bir yanında popülizm, bir yanında biat kültürüne hizmet eden cümleler, seni ezer geçer. Yaşasın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye” ifadelerini kullandı.

ACURMAN: ATATÜRK’LE KIYASLAMA GAFLETİNE DÜŞMÜŞ

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, “Pişman oldukça pusulası değişenler bu ülkenin tek ve gerçek lideriyle olan fikir bağımızı anlayamazlar. CHP bu ülkenin Kuva-i Milliye’den bugüne tüm temel değerlerinin savunucusu, pusulası daima ulu önder Atatürk’ün çizdiği yol olan partidir. Sayın Özlü yaptığı açıklamada bizleri, her seçimde oy uğruna bükülen başka partilerle bilhassa da kendileriyle karıştırmıştır. Lidere biat partisi değil, Türk devriminin partisi olan CHP’nin değerlerini anlayamayanların ülkemizin kurucusunu anlayamadıkları da açıktır. İkinci yüzyılın eşiğinde görüyoruz ki gerek Büyükşehir başkanı gerekse küçük kardeşinin derdi hizmet değil, Atatürk ve ilkeleriyle hesaplaşmaktır” dedi.

“DERHAL ÖZÜR DİLESİN”

Acurman, “Geçtiğimiz günlerde bu ülkenin kurucu değerleriyle 100. Yıl’da hesaplaşma sözleriyle beliren bu çarpık düşünce bugün ise Atatürk ile AKP Genel Başkanının şahsını kıyaslamak gafletine düşmüştür. Hem de bunu Samsun’daki hain saldırıyı akla getirecek bir benzetmeyle yapmıştır. Sayın Özlü’yü derhal bu sözlerinden ötürü özür dilemeye çağırıyoruz. Bilinsin ki, tüm dünyada yüzyılın lideri olarak anılan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başka lidere ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.

RÜZGAR: ATATÜRK’Ü KİRLİ SİYASETİNİZE KARIŞTIRMAYIN

İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzatmak, siyaset malzemesi yapmak ne haddinize. Sınırını aşan bu cümleleri kime ya da kimlere yaranmak için yapmıştır bu bizi hiç ilgilendirmez. Ancak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzatmak siyaset malzemesi yapmak kabul edilemez. Sayın Özlü, bu işleri bırakın da şu köstebek yuvasına çevirdiğiniz yolları düzeltin. Alt ve üst geçitlerinizi yenileyin, kısacası belediyecilik adına bir şeyler yapın, yani sözün özü işinizi yapın” şeklinde tepki gösterdi