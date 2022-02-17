17 Şub 2022 - 18:03- Asayiş G: 17 Şub 2022 - 18:04

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi mask

Kaza, Derince ilçesinde bulunan Derince Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 JSD 34 plakalı tır ile seyir halinde olan E.T., makas atan otomobilin kendisine çarpmaması için aniden direksiyonu kırdı. Tırın sol şeride geçmesiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2’si tır 5’i otomobil olmak üzere toplam 7 araç hasar gördü. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan, kazadan dolayı tünel geçişi uzun süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yolda trafik ekiplerince kontrollü bir şekilde geçişlere izin verildi. Kaza yapan araçlardan yere savrulan parçalar ise Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

17 Şub 2022 - 18:03 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.576.852 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli'de 56 kilo esrar ele geçirildi mask
Kocaeli'de 56 kilo esrar ele geçirildi
Tır ile otomobil çarpıştı, trafik felç oldu mask
Tır ile otomobil çarpıştı, trafik felç oldu
Binlerce makaron ele geçirildi mask
Binlerce makaron ele geçirildi
Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı mask
Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı
Büyükşehir’den marketlere KDV denetimi mask
Büyükşehir’den marketlere KDV denetimi
Kocaeli’de kripto para düzeneği operasyonu mask
Kocaeli’de kripto para düzeneği operasyonu
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL