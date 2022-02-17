17 Şub 2022 - 18:31- Gündem G: 17 Şub 2022 - 18:32

Çenesuyu’nun itibarı tescillendi

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Su kategorisinde Der...
Çenesuyu’nun itibarı tescillendi mask

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Su kategorisinde Derince Çenesuyu da ilk 10’a girdi. Çenusuyu’nun yanı sıra Abant, Damla, Erikli, Hamidiye, Hayat, Pınar, Saka, Sırma ve Tekir de ilk 10’a giren diğer firmalar oldu.

17 Şub 2022 - 18:31 - Gündem

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