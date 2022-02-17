Ahmet Hasan Göcen kalesini gole kapadı!

Kocaelispor U-19 takımının başarılı kalecisi Ahmet Hasan Göcen müthiş bir sezon geçiriyor. Bu sezon yeşil siyahlı forma ile çıktığı 16 maçta kalesinde sadece 11 gole izin veren 19 yaşındaki file bekçisi, son 4 maçta kalesini gole kapadı, son 8 maçta filelerinden sadece 1 top çıkardı. Grubun en az gol yiyen kalecisi olarak da öne çıkan Ahmet Hasan, U-19 Milli Takım kurmaylarının da dikkatini çekmeye başladı.

TAKIM SAVUNMASININ KATKISI

Süper Lig takımlarının da yer aldığı grupla da birlikte Elit 19 Ligi’nin Beşiktaş’tan sonra ez gol yiyen takımı olan Kocaelispor’un kalecisi Ahmet Hasan yaptığı bir birinden kritik kurtarışlar ile rakiplerine geçit vermiyor. Takım direnci ve takım savunmasının sağlıklı bir şekilde yapılması da bu iyi istatistiğin ortaya çıkmasını sağlayan unsurların başında geliyor.

A TAKIMI HEDEFLİYOR

Geçen sezondan beri A takımla antrenmana çıkan, alt yapıda Kaleci Antrenörü Rahmi Avcı’nın çalıştırdığı 2003 doğumlu file bekçisi, Sinopspor ve Karagümrükspor kalelerini de korudu. U-19 Milli takım kurmaylarının da dikkatle takip ettiği, özgüveni yüksek, güçlü ve yüksek bir kaleci tekniğine sahip olan Ahmet Hasan’ın öncelikli hedefi Kocaelispor A takımının kalesini korumak.

TALİHSİZ KAYIPLAR

Kocaelispor, kalesinde kolay kolay pozisyona ve gole izin vermezken ofans hattında da bir o kadar verimsiz bir takım görüntüsü çiziyor. 16 maçta topladığı 27 puanı sadece 17 gol atarak elde eden Kocaelispor’da birçok maçta girilen net pozisyonlar cömertçe harcanıyor ve bir birinden önemli puanlar tabiri caizse pisipisine kaçıyor.

CUMARTESİ MESAİSİNDE RAKİP TUZLA

Grubunda 5. sırada bulunan ve sezon sonunda ilk 3’te yer almayı hedefleyen Kocaelispor Elit U-19 Takımı, 18 puanla 11. sıradaki Tuzlaspor’u mağlup edip zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Tuzlaspor ile Kocaelispor arasındaki U-19 maçı bugün Maltepe Hasan Doğan Stadı’nda saat 12.00’de başlayacak.