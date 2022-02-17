17 Şub 2022 - 22:59- Gündem G: 17 Şub 2022 - 23:01

Hürriyet, Yılmaz ailesine başsağlığı diledi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, hayatını kaybeden Kocaeli İl Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda görevli Sezai Yılmaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Hürriyet, Yılmaz ailesine başsağlığı diledi mask

Kocaeli İl Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda görev yapan veri hazırlama ve kontrol işletmeni Sezai Yılmaz hayatını kaybetti. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ile birlikte merhum Yılmaz’ın Alikahya’daki evine giderek yakınlarına başsağlığı dileyip ailenin acısına ortak oldu.
# chp
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17 Şub 2022 - 22:59 - Gündem

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