Hürriyet, Yılmaz ailesine başsağlığı diledi

Kocaeli İl Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda görev yapan veri hazırlama ve kontrol işletmeni Sezai Yılmaz hayatını kaybetti. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ile birlikte merhum Yılmaz’ın Alikahya’daki evine giderek yakınlarına başsağlığı dileyip ailenin acısına ortak oldu.