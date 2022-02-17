17 Şub 2022 - 23:00- Gündem G: 17 Şub 2022 - 23:01

Hürriyet’ten, Akçay ailesine taziye ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, babasını kaybeden Orhaniye Mahallesi eski Muhtarı Nurettin Akçay’a taziye ziyaretinde bulundu

Hürriyet’ten, Akçay ailesine taziye ziyareti mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, babası Emin Akçay’ı dün son yolculuğuna uğurlayan Orhaniye Mahallesi eski Muhtarı Nurettin Akçay’a başsağlığı diledi. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ile birlikte Nurettin Akçay’ın Orhaniye Mahallesi’ndeki evine giden Başkan Hürriyet, kederli aileye sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.
# chp
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17 Şub 2022 - 23:00 - Gündem

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