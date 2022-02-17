17 Şub 2022 - 23:01- Gündem G: 17 Şub 2022 - 23:03

Hürriyet, köy okullarındaki minik öğrencileri hediyelerle sevindirdi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Solaklar İlkokulu ve Balören İlkokulu’ndaki öğrencilere kırtasiye seti ve sırt çantası hediye etti

Hürriyet, köy okullarındaki minik öğrencileri hediyelerle sevindirdi mask
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İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla köy okullarında eğitim gören çocuklar için sırt çantası ve kırtasiye seti hazırladı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de köy okullarına giderek hazırlanan hediyeleri minik öğrencilere verdi.

FATMA ABLALARINA TEŞEKKÜR ETTİLER

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi Ercan Umutlu, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve Durhasan Mahalle Muhtarı Ünal Turan ile birlikte Durhasan Mahallesi Solaklar İlkokulu’na giden Başkan Hürriyet, çocuklara kırtasiye seti ve sırt çantası hediye etti. Yüzlerinde tebessüm oluşan minik öğrenciler, hediyelerinden dolayı Fatma ablalarına teşekkür etti.

EĞİTİMLERİNE DESTEK VERMEK İÇİN

Balören İlkokulu’nda ki öğrencilerin de eğitimlerine destek vermek için okula giden Başkan Hürriyet, burada da çocuklara hediyelerini teslim etti. Balören Mahalle Muhtarı Ahmet Demir’in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Hürriyet daha sonra öğrencilerin velileriyle bir araya gelerek sohbet etti.
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17 Şub 2022 - 23:01 - Gündem

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