Hürriyet, köy okullarındaki minik öğrencileri hediyelerle sevindirdi

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla köy okullarında eğitim gören çocuklar için sırt çantası ve kırtasiye seti hazırladı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de köy okullarına giderek hazırlanan hediyeleri minik öğrencilere verdi.
FATMA ABLALARINA TEŞEKKÜR ETTİLER
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi Ercan Umutlu, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve Durhasan Mahalle Muhtarı Ünal Turan ile birlikte Durhasan Mahallesi Solaklar İlkokulu’na giden Başkan Hürriyet, çocuklara kırtasiye seti ve sırt çantası hediye etti. Yüzlerinde tebessüm oluşan minik öğrenciler, hediyelerinden dolayı Fatma ablalarına teşekkür etti.
EĞİTİMLERİNE DESTEK VERMEK İÇİN
Balören İlkokulu’nda ki öğrencilerin de eğitimlerine destek vermek için okula giden Başkan Hürriyet, burada da çocuklara hediyelerini teslim etti. Balören Mahalle Muhtarı Ahmet Demir’in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Hürriyet daha sonra öğrencilerin velileriyle bir araya gelerek sohbet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.