Gülaçtı Kuyumculuk’un dükkanı 25 milyon TL’ye satışta!

Yıllardır İzmit’te bulunan İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren Gülaçtı Kuyumculuk’un sahibi Hüseyin Gülaçtı’nın işyerini kapatarak ortadan kaybolması üzerine yapılan araştırmada piyasaya ve vatandaşa yüklü miktarda borcu bulunduğu, yurt dışına gittiği öne sürülmüştü. Son olarak Gülaçtı 2019 yılı Temmuz ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gülaçtı, borçlarını ödeyeceğine dair taahhütte bulunmasının ardından şartlı tahliye hükümlerinden yararlanmıştı. Resmi olarak 89 mağdur alacakları için Gülaçtı, KOM Şube Müdürlüğü’ne ifadeye çağırılırken mağdurlar ise dava açtı. 2021 yılının Aralık ayında Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Gülaçtı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili iflas kararı verdi.

SATILIĞA ÇIKARILDI

Alacaklarının mahkeme süreci halen devam ederken İzmit İstiklal Caddesi’nde bulunan Gülaçtı Kuyumculuk’a ait dükkan satılığa çıkarıldı. Bir gayrimenkul şirketi tarafından satılığa çıkarılan dükkan için istenen bedel 25 milyon TL olarak belirtildi. 25 Ocak 2022’de satışa çıkarılan yerin kim tarafından satışa çıkarıldığı ise henüz bilinmiyor.