18 Şub 2022 - 09:27- Gündem G: 18 Şub 2022 - 09:31

Gülaçtı Kuyumculuk’un dükkanı 25 milyon TL’ye satışta!

Hüseyin Gülaçtı’nın sahibi olduğu, resmi olarak 89 mağduru bulunan, Aralık ayında iflasına karar verilen Gülaçtı Kuyumculuk’un dükkanı 25 milyon TL’ye satışa çıkarıldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Gülaçtı Kuyumculuk’un dükkanı 25 milyon TL’ye satışta! mask

Yıllardır İzmit’te bulunan İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren Gülaçtı Kuyumculuk’un sahibi Hüseyin Gülaçtı’nın işyerini kapatarak ortadan kaybolması üzerine yapılan araştırmada piyasaya ve vatandaşa yüklü miktarda borcu bulunduğu, yurt dışına gittiği öne sürülmüştü. Son olarak Gülaçtı 2019 yılı Temmuz ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gülaçtı, borçlarını ödeyeceğine dair taahhütte bulunmasının ardından şartlı tahliye hükümlerinden yararlanmıştı. Resmi olarak 89 mağdur alacakları için Gülaçtı, KOM Şube Müdürlüğü’ne ifadeye çağırılırken mağdurlar ise dava açtı. 2021 yılının Aralık ayında Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Gülaçtı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili iflas kararı verdi.

SATILIĞA ÇIKARILDI

Alacaklarının mahkeme süreci halen devam ederken İzmit İstiklal Caddesi’nde bulunan Gülaçtı Kuyumculuk’a ait dükkan satılığa çıkarıldı. Bir gayrimenkul şirketi tarafından satılığa çıkarılan dükkan için istenen bedel 25 milyon TL olarak belirtildi. 25 Ocak 2022’de satışa çıkarılan yerin kim tarafından satışa çıkarıldığı ise henüz bilinmiyor.

 

18 Şub 2022 - 09:27 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.565.763 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet, köy okullarındaki minik öğrencileri hediyelerle sevindirdi mask
Hürriyet, köy okullarındaki minik öğrencileri hediyelerle sevindirdi
Hürriyet’ten, Akçay ailesine taziye ziyareti mask
Hürriyet’ten, Akçay ailesine taziye ziyareti
Hürriyet, Yılmaz ailesine başsağlığı diledi mask
Hürriyet, Yılmaz ailesine başsağlığı diledi
Çenesuyu’nun itibarı tescillendi mask
Çenesuyu’nun itibarı tescillendi
Kocaeli Barosu, Elif Yavuz davasına katılma talebinde bulundu mask
Kocaeli Barosu, Elif Yavuz davasına katılma talebinde bulundu
“Vatandaş geçim derdinde, Çiftçi şarkılı türkülü gecelerde” mask
“Vatandaş geçim derdinde, Çiftçi şarkılı türkülü gecelerde”
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL