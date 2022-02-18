18 Şub 2022 - 09:31- Gündem G: 18 Şub 2022 - 09:33

Büyükşehir okul yolunda görev başında

Büyükşehir Zabıta ekipleri hafta içi her gün İzmit Ulugazi İlkokulu’nun önünde öğrencilerin güvenliği için güler yüzle ve sevgiyle görev başında
Büyükşehir okul yolunda görev başında mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, haftanın 5 günü İzmit Ulugazi İlkokulu ile İzmit ve Gebze’deki merkezi okulların önünde çocukların ve velilerin güvenliği için tedbir alıyor. Zabıta ekiplerinin bu çalışmasıyla öğrenciler güvende olurken, ailelerin de gönlü rahat ediyor. Ekipler hem servislerden, hem de velilerin özel araçlarından öğrencilerin güvenle inerek, okullarına geçmelerine yardımcı oluyor. Zabıtanın çocuklarını güler yüzlü karşılayıp, gerektiğinde ellerinden tutarak karşıya geçmesine yardımcı olmaları velilerin de takdirini topluyor. Büyükşehir Zabıtasının sevecen yaklaşımı hem velilerin, hem öğrencilerin, hem de okul yöneticilerinin güne mutlu başlamasını sağlıyor.

ÇOCUKLAR OKULA GÜVENLİ GİRİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit merkezde Yeni Yürüyüş Yolu üzerindeki Ulugazi İlkokulu çevresinde okul giriş-çıkış saatlerinde yaşanan yoğunlukta minik öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alıyor. Okula gelen öğrenciler ve çevredeki çocuklar için, Yeni Yürüyüş Yolu projesinde Ulugazi İlkokulun önünde bir macera parkı oluşturan Büyükşehir, öğrencilerin okula güvenle giriş çıkışını da sağlıyor.

ZABITADAN GÜLER YÜZLÜ HİZMET

Okul önünde her sabah önlem alan Zabıta ekipleri, güler yüzlü bir yaklaşımla öğrencilerin güne güvenle başlamasını sağlıyor. Okul dönemi süresince okula giriş 8:30 ile çıkış 14:30 saatlerinde, Ulugazi İlkokulu önünde 4 zabıta personeli hafta içi her gün trafik önlemini alıyor. Özellikle çocukların karşıya geçerken sıkıntı yaşamamaları için dikkatli olan ekipler, öğrenciler ile velilerin daha güvenli bir şekilde okula ulaşımlarını sağlıyor.

18 Şub 2022 - 09:31 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.565.763 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet ve ekibi servis bekleyen emekçilere hayırlı işler diledi mask
Hürriyet ve ekibi servis bekleyen emekçilere hayırlı işler diledi
Büyükşehir okul yolunda görev başında mask
Büyükşehir okul yolunda görev başında
Gülaçtı Kuyumculuk’un dükkanı 25 milyon TL’ye satışta! mask
Gülaçtı Kuyumculuk’un dükkanı 25 milyon TL’ye satışta!
Hürriyet, köy okullarındaki minik öğrencileri hediyelerle sevindirdi mask
Hürriyet, köy okullarındaki minik öğrencileri hediyelerle sevindirdi
Hürriyet’ten, Akçay ailesine taziye ziyareti mask
Hürriyet’ten, Akçay ailesine taziye ziyareti
Hürriyet, Yılmaz ailesine başsağlığı diledi mask
Hürriyet, Yılmaz ailesine başsağlığı diledi
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL