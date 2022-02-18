Hürriyet ve ekibi servis bekleyen emekçilere hayırlı işler diledi

Üst yönetim ekibiyle birlikte geçtiğimiz hafta Üçyol, Bekirdere, Şirinevler ve Yeşilova bölgelerinde vatandaşlara çay ve poğaça ikram eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in bu haftaki durağı Kuruçeşme oldu. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen emekçilerle buluşan Başkan Hürriyet ve kurmayları poğaça ve meyve suyu ikram ettiği işçilere ‘Kolay gelsin’ dileklerini iletti.

HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Vatandaşlar, geleneksel hale gelen bu davranışı için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e Kuruçeşme programında Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Mehmet Baştürk, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer, Meclis Üyesi Tuncay Aşkın ve CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar eşlik etti.

KENT MERKEZİNİN HER NOKTASINDA

Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Koordinatör Hakan Yalçın, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Cumhuriyet Parkı’nda; Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Koordinatör Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Cem Serhat Dayanç, Yenidoğan bölgesinde; Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Meclis Üyeleri Çetin Sarıca, Mehmet Baştan ve Ertuğrul Malçok, Koordinatör Devrim Bal ve STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ise Orduevi’nde vatandaşlara poğaça ve meyve suyu ikramında bulundu.