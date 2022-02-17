17 Şub 2022 - 21:00- Gündem G: 18 Şub 2022 - 09:45

Bakan Koca: Risk grubu açısından endişeliyiz

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 258 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Sağlık Bakanı Koca risk grubu açısından endişeli olduklarını söyledi.
Bakan Koca: Risk grubu açısından endişeliyiz mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 17 Şubat Perşembe gününe ait verilere göre, 465 bin 563 test yapıldı.

258 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 92 bin 406 yeni vaka tespit edilirken, 258 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, son bir günde 103 bin 988 kişi sağlığına kavuştu.

KOCA: GENEL OLARAK OLUMLU GELİŞMELER VAR

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz” dedi.

17 Şub 2022 - 21:00 - Gündem

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