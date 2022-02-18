İki maç bir biri ile yer değiştirdi

Futbol İl Temsilciliği bugün iki maçta değişiklik olduğunu duyurdu. Buna göre Kavaklı Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Gölcük Çiftlik-Tavşancıl 1.Küme maçı aynı gün ve aynı statta saat 19.00’da başlayacak. Kavaklı Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Seka Doğan-Hisareyn U-18 maçı aynı gün ve aynı statta saat 17.00’de başlayacak. Kısacası iki maç bir biri ile yer değiştirdi.