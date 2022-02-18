Futbol İl Temsilciliği bugün iki maçta değişiklik olduğunu duyurdu. Buna göre Kavaklı Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Gölcük Çiftlik-Tavşancıl 1.Küme maçı aynı gün ve aynı statta saat 19.00’da başlayacak. Kavaklı Stadı’nda saat 19.00’da oynanması gereken Seka Doğan-Hisareyn U-18 maçı aynı gün ve aynı statta saat 17.00’de başlayacak. Kısacası iki maç bir biri ile yer değiştirdi.
18 Şub 2022 - 10:07- Spor Güncelleme: 18 Şub 2022 - 10:08
İki maç bir biri ile yer değiştirdi
Futbol İl Temsilciliği bugün iki maçta değişiklik olduğunu duyurdu. Buna göre Kavaklı Stadı’nda saat 17.00’de oynanması gereken Gölcük Çiftlik-Tavşanc...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.