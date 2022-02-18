18 Şub 2022 - 10:08- Spor G: 18 Şub 2022 - 10:09

Kulaçlar Leyla Atakan için atıldı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Leyla Atakan anısına düzenlenen yüzme yarışlarında minikler çok iyi yarıştı. TEPEKÖY’DE GERÇEKLEŞTİ...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kulaçlar Leyla Atakan için atıldı mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Leyla Atakan anısına düzenlenen yüzme yarışlarında minikler çok iyi yarıştı.

TEPEKÖY’DE GERÇEKLEŞTİ

51 yıl önce geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, Türkiye’nin ve İzmit’in ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan anısına İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüzme yarışı düzenledi. 7-8-9 yaş kategorilerinde düzenlenen yüzme yarışları Tepeköy Mahallesi’ndeki İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi.

HEDİYELERİ TAKDİM EDİLDİ

Tepeköy Mahallesinde bulunan İzmit Belediyesi Yüzme Havuzu’nda Leyla Atakan anısına düzenlenen yüzme yarışlarında minikler heyecan içinde yarıştı. Yarışlara 5 yüzme kulübünden 70 sporcu katıldı. Yarışların tamamlanmasının ardından katılan bütün minik sporcular madalya ile ödüllendirilerek, hediyeleri takdim edildi.

18 Şub 2022 - 10:08 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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