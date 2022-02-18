Kulaçlar Leyla Atakan için atıldı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Leyla Atakan anısına düzenlenen yüzme yarışlarında minikler çok iyi yarıştı.
TEPEKÖY’DE GERÇEKLEŞTİ
51 yıl önce geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, Türkiye’nin ve İzmit’in ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan anısına İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüzme yarışı düzenledi. 7-8-9 yaş kategorilerinde düzenlenen yüzme yarışları Tepeköy Mahallesi’ndeki İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi.
HEDİYELERİ TAKDİM EDİLDİ
Tepeköy Mahallesinde bulunan İzmit Belediyesi Yüzme Havuzu’nda Leyla Atakan anısına düzenlenen yüzme yarışlarında minikler heyecan içinde yarıştı. Yarışlara 5 yüzme kulübünden 70 sporcu katıldı. Yarışların tamamlanmasının ardından katılan bütün minik sporcular madalya ile ödüllendirilerek, hediyeleri takdim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.