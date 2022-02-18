Kent Konut'tan Zeray İnşaat'a cevap geldi

Yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi; "17.02.2022 tarihinde Kocaeli’nde yerel gazetelerde yer alan Zeray İnşaat tarafından Sağlıkkent Konutları İhalesi ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Bu açıklamalar tarafımızdan değerlendirilmiş olup cevap verme zarureti hasıl olmuştur.

İHALENİN HUKUKİ SÜRECİ TAMAMLANMAMIŞTIR:

502 konutluk Sağlıkkent Konutları İhalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yapılmıştır.Komisyon tarafından verilen ihale kararı yüklenicilere bildirilmiş olup diğer katılımcıların yasal süresi içerisinde Kamu İhale Kurumuna itiraz hakkı bulunmaktadır.

İHALE ŞEFFAF OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR:

Tüm isteklilerin ihale saati olan 11.00’a kadar ihale dosyası teslim etme hakkı bulunmaktadır.

İhale komisyonu katılımcılardan dosya talep edemez. Burada esas olan isteklilerin komisyona teslim tutanağı ile teslim ettiği ihale dosyasıdır. Zarflar katılımcılar huzurunda açılmış olup yine tüm dosyalar katılımcılar huzurunda incelenmiştir.

Sağlıkkent ihalesi 08.02.2022 tarihinde saat 11.00’da gerçeklemiş olup https://youtu.be/70fA8htOs-Q Linkten canlı olarak yayınlanmıştır. Ayrıca ihale videosu halen Kent Konut A.Ş.’nin resmi youtube kanalında bulunmaktadır.

TEKLİFLER 4734 SAYILI KANUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Tekliflerin Eşit Olması başlıklı 64. Maddesin’de “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklif, isteklilerin tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarları dikkate alınmak suretiyle belirlenir.”

Yine İdari Şartnamenin Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi başlıklı 35.2. maddesinde belirtildiği üzere “35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; 35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir.” denmektedir.

Buna göre ihaleye katılan 6 firma içerisinden en avantajlı teklif Haldız İnş. Otomotiv ve Tic. A.Ş. ile Zeray Makine Müh. İnş. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından verilmiştir. İş bitirme belgeleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 64. Maddesi ve İdari Şartnamenin 35.2. maddelerine uygun olarak komisyon tarafından incelenmiş ve Haldız inşaatın iş bitirme belgesi tutarının 1.141.864.306,78 TL, Zeray İnşaatın iş bitirme belgesi tutarının ise 239.135.267,32 TL olduğu görülmüş ve değerlendirme buna göre yapılmıştır.

Zeray inşaat tarafından belirtilen hususların hukuken hiçbir karşılığı bulunmamaktadır. Yapılan bu açıklamanın ihalenin ve şirketimizin güvenilirliğini zedelemeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Şirketimize yönelik bu itibarsızlaştırmaya ilişkin olarak ayrıca tüm hukuki yollara başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."