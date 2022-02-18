Kaza, Kabaoğlu Mahallesi Baki Komşuoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Kabaoğlu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 41 E 8841 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, E.B.T idaresindeki 54 BT 096 plakalı Kia marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da bir süre savrulduktan sonra durabildi. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü S.Ş. ve yolcu olarak araç içerisinde bulunan S.Ş.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından her iki yaralı da Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
18 Şub 2022 - 10:23- Asayiş Güncelleme: 18 Şub 2022 - 10:25
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Suskun - Maalesef kavşaklardaki 'Yol ver' tabelasını vücut geliştirme sporu işareti olduğunu zanneden sürücüler var..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.