Körfezli öğretmen çiftin büyük acısı

Körfez Petkim ortaokulu Türkçe öğretmeni Elif Dönmez ve Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu müdürü Sedat Dönmez çiftinin üç çocuğundan biri olan Sefa Dönmez (9) yaşamını yitirdi. 3 yıl önce geçirdiği ateşli hastalığın ardından sürekli tedavi altında tutulan ve kalıcı rahatsızlıkları olan 9 yaşındaki Sefa, 2 aydır İstanbul’da bulunan bir hastanede yoğun bakımda tutuluyordu. Körfezli öğretmen çiftin ikizlerinden biri olan Sefa yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.