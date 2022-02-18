18 Şub 2022 - 11:21- Gündem G: 18 Şub 2022 - 11:23

Körfezli öğretmen çiftin büyük acısı
Körfezli öğretmen çiftin büyük acısı mask

Körfez Petkim ortaokulu Türkçe öğretmeni Elif Dönmez ve Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu müdürü Sedat Dönmez çiftinin üç çocuğundan biri olan Sefa Dönmez (9) yaşamını yitirdi. 3 yıl önce geçirdiği ateşli hastalığın ardından sürekli tedavi altında tutulan ve kalıcı rahatsızlıkları olan 9 yaşındaki Sefa, 2 aydır İstanbul’da bulunan bir hastanede yoğun bakımda tutuluyordu. Körfezli öğretmen çiftin ikizlerinden biri olan Sefa yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

18 Şub 2022 - 11:21 - Gündem

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