Fethiye Caddesi esnafından çağrı: Valilik ve emniyet gece çalışmaya da izin versin

İzmit Fethiye Caddesi esnafı Fethiye Caddesi Yenileme Projesi kapsamında çalışmaların bir an önce bitmesi, yetkililerin organize bir şekilde hareket etmesi ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün gece de çalışılması konusunda izin vermesi talepleriyle Fethiye Caddesi’nde bir araya geldi. Düzenlenen açıklamaya cadde esnafının yanı sıra İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol da katıldı.

YETKİLİLERE ORGANİZE OLUN ÇAĞRISI

Esnaf adına ortak açıklamayı okuyan Eyüp Uluç, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi’ne İzmitimiz için yapılan çalışmalar için teşekkür ederiz. Ancak biz İzmit ticareti erbabı olarak bu süreç içinde sıkıntı çekmekteyiz. Pandemi dönemi ve ekonomik sıkıntılar bizleri zorladığı bu dönemde çalışmaların da doğal olarak müşteri adetinde düşmelere neden olması, iş yerlerimizin önünün kapatılması bizleri daha da zor durumlara götürmektedir. Siz yetkililerden çalışmaların gerek organize olarak gerekse çalışma saatlerinin akşam da olması ile bu sıkıntıların daha kısa zamanda geçeceğine inandığımızdan yardımlarını rica ediyoruz” dedi.

“VALİLİK VE EMNİYET’TEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Gece de çalışılması talepleri olduğunu belirten Uluç, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol düzenleme yapılan iki caddemiz ile ilgili çalışma saatlerinin daha fazla olması, gece de çalışılması ile ilgili Kocaeli Valiliği’ne ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne yapmış oldukları müracaatlarının olumsuz olması bizleri daha zor duruma düşürmektedir. Bizler sayın Kocaeli Valimiz ve sayın emniyet müdürümüzün de bu konuda anlayış ve desteklerini beklemekteyiz” ifadelerinde bulundu.