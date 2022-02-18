Fethiye Caddesi esnafından çağrı: Valilik ve emniyet gece çalışmaya da izin versin

İzmit Fethiye Caddesi esnafı Fethiye Caddesi Yenileme Projesi kapsamında çalışmaların bir an önce bitmesi, yetkililerin organize bir şekilde hareket etmesi ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün gece de çalışılması konusunda izin vermesi talepleriyle Fethiye Caddesi’nde bir araya geldi. Düzenlenen açıklamaya cadde esnafının yanı sıra İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol da katıldı.
YETKİLİLERE ORGANİZE OLUN ÇAĞRISI
Esnaf adına ortak açıklamayı okuyan Eyüp Uluç, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi’ne İzmitimiz için yapılan çalışmalar için teşekkür ederiz. Ancak biz İzmit ticareti erbabı olarak bu süreç içinde sıkıntı çekmekteyiz. Pandemi dönemi ve ekonomik sıkıntılar bizleri zorladığı bu dönemde çalışmaların da doğal olarak müşteri adetinde düşmelere neden olması, iş yerlerimizin önünün kapatılması bizleri daha da zor durumlara götürmektedir. Siz yetkililerden çalışmaların gerek organize olarak gerekse çalışma saatlerinin akşam da olması ile bu sıkıntıların daha kısa zamanda geçeceğine inandığımızdan yardımlarını rica ediyoruz” dedi.
“VALİLİK VE EMNİYET’TEN DESTEK BEKLİYORUZ”
Gece de çalışılması talepleri olduğunu belirten Uluç, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol düzenleme yapılan iki caddemiz ile ilgili çalışma saatlerinin daha fazla olması, gece de çalışılması ile ilgili Kocaeli Valiliği’ne ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne yapmış oldukları müracaatlarının olumsuz olması bizleri daha zor duruma düşürmektedir. Bizler sayın Kocaeli Valimiz ve sayın emniyet müdürümüzün de bu konuda anlayış ve desteklerini beklemekteyiz” ifadelerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Akp - Kadınların gururunu kıran adamla izmitin işi olmaz
Musa - Kadınlara hakaret etmişti evet.
Parti disiplin kuruluna verdi
Ayıp sonra böyle yapıyor
Ercan - Hüseyin Hüseyin Erol Habertürk TV spikeri Didem Arslan'a sosyal medyadan "Kader mahkumu olan vesikalı kadınların daha çok saygıyı hak ettiğini düşünmeye başladım" demişti. Erol'un bu ifadeleri tepki toplamıştı.
Fethıye Cd Esnafı - bu cadde bır an önce bıtmeli. vebıterde nasılmı aynı anda 3 makıne çalışırsa olur bırı baştan bırı ortadan bırıde ara sokaktan bu şekılde çalışılsaydı bu cadde 30 günde bıterdi aşagıdan yukarı ölç 110 metre yukardan aşagı ölç 110 metre bukadar kısa mesafe ben anlamadım başlayalı 3 ay oldu hala dortte bırı bıtmedı bu esnafa yapılan ezıyet çalışarak bıtmelı
Yasin - Saçmalama Hüseyin ...
Zaten izin verilmiş..
Başkan olmak İçin nelerle uğraşıyorsun
10 tane esnaf İLE hayrola
Murti - Ey aklı kıtlar;gündüz çalışmayan adamlar gece çalışırmı?.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.