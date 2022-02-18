Hürriyet’ten, CHP Karamürsel’in başkanı Aksu’ya ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve yönetimini ziyaret etti. Başkan Hürriyet; Meclis Üyesi Çetin Sarıca, Koordinatör Ozan Aksu, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Mehmet Baştürk, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam ile Eray Bodur ve CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın da bulunduğu ziyarette, geçtiğimiz haftalarda yapılan kongrede ilçe başkanı seçilen Anıl Aksu ile yönetimine başarılı bir dönem diledi.

YOLUNUZ AÇIK OLSUN

Başkan Hürriyet, “Ekibimizle birlikte hayırlı olsun ziyareti yapalım dedik. Değerli başkanı ve yönetim kurulunu tebrik ederek sonsuz başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Çok güzel işler başaracağınıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKANIMIZ KOCAELİ’NİN GURURU

Ziyaretlerin ötürü Başkan Hürriyet ve beraberindekilere teşekkür eden CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, “Yeni bir yönetim ve heyecanla başladığımız bu süreçte yapmış olduğunuz ziyaret bizim için çok önemli. Fatma Başkanımız Kocaeli’nin gururu. Kadınların siyasette olması çok değerlidir. Nazik ziyareti için çok teşekkür ediyoruz” dedi.