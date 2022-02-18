12’nci Kitap Fuarı listesinde Atatürk düşmanı yazar Mustafa Armağan var!  

Büyükşehir Belediyesi 12. Kocaeli Kitap Fuarı için hizmet alım ihalesine çıktı. 16 Mart’ta saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi ihale toplantı salonunda gerçekleştirilecek ihalenin şartnamesinde birçok detay yer aldı. Interteks Fuar Alanı’nda düzenlenecek, 90 kişinin katılımının planlandığı panel, söyleşi ve konferans için yayınlanan isimler arasında Canan Karatay, Ertuğrul Özkök, Gülse Birsel, İclal Aydın, İlber Ortaylı, Zahide Yetiş, Ayşe Arman, Tuna KıremıtçıAhmet Hakan, Üstün Dökmen, İskender Pala, Nurullah Genç, Pelin Çift, Aşkım Kapışmak, Mario Levi, Mim Kemal Öke, Merve Şebnem Oruç, Semih Kaplanoğlu, Ercan Kesal, Cem Seymen, Didem Arslan Yılmaz, Erhan Çelik, Yavuz Dizdar, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Ahmet Ümit, , Buket Uzuner, Tufan Gündüz, Süleyman Seyfi Öğün, Sultan Tarlacı, Sevil Atasoy, Bekir Develi, Zafer Şahin, Nedim Şener, Mehmet Akif Ersoy, Saliha Erdim, Turgay Güler, İsmail Kılıçarslan gibi isimler yer aldı.

ATATÜRK’E HAKARET ETMİŞTİ

Yayınlanan isimler arasında geçtiğimiz aylarda Başiskele ve İzmit Belediyesi’nde gündeme gelen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan yazar Mustafa Armağan’ın kitapları kent kamuoyunda tepkilere neden olmuş İzmit Belediyesi kütüphaneden kaldırırken Başiskele Belediyesi ise kararını değiştirmemişti. Büyükşehir tarafından ihale kapsamında yayınlanan, 90 kişinin katılımının planlandığı panel, söyleşi ve konferans listesinde Mustafa Armağan’ın da yer alması dikkat çekti. Armağan, 2017 yılında düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’na yine katılımcı yazılmış ancak gelen tepkiler üzerine Armağan’ın katılımı iptal edilmişti. Kocaeli Kitap Fuarı tarafından sosyal medya hesabından yapılan yaptığı açıklamada, "Mustafa Armağan'ın Albayrak Medya aracılığıyla Kocaeli Kitap Fuarı'nda yapmak istediği söyleşi ve imza etkinliği, kamuoyunda oluşan hassasiyet sebebiyle ilgili yayınevi tarafından iptal edilmiştir" İfadelerine yer vermişti.