18 Şub 2022 - 12:48- Gündem G: 18 Şub 2022 - 12:49

İMO’da Mutman ve yönetimi mazbatasını aldı

İMO’da seçimi kazandığı kesinleşen Utkan Mutman ve yönetimi ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İMO’da Mutman ve yönetimi mazbatasını aldı mask

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi olağan genel kurulu 12 Şubat’ta seçimler ise 13 Şubat’ta gerçekleştirilmişti. Genel kurulda aday olduğunu açıklayan Nurten Kuşçuoğlu ve tüzük seçimlerin şeklini değiştirirken seçimlerde KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Utkan Mutman ve KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Serkan Engin ile Nurten Kuşçuoğlu yarıştı. 3 bin 525 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde 1454 oy kullanıldı. Utkan Mutman 713 oy alırken, Serkan Engin ise 711 oy aldı. Seçimi kaybeden Serkan Engin ilçe seçim kuruluna itirazda bulunurken itiraz reddedilmesi sonucu Utkan Mutman ve yönetiminin kazanması kesinleşmiş oldu. Mutman ve yönetimi bugün İzmit İlçe Seçim Kurulu'na giderek İzmit İlçe Seçim Kurulu Müdürü Tuğba Kılınç’tan mazbatasını aldı.

 

18 Şub 2022 - 12:48 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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