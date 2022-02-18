18 Şub 2022 - 12:48- Spor G: 18 Şub 2022 - 12:51

Metin Uçar’ın kardeşi hayatını kaybetti
Metin Uçar’ın kardeşi hayatını kaybetti mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mürvet Okçu ile Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Metin Uçar’ın kardeşi, Adnan ve Cihat Uçar’ın yeğeni olan Melih Uçar vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (Cumartesi) Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacak.

18 Şub 2022 - 12:48 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.565.763 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kulaçlar Leyla Atakan için atıldı mask
Kulaçlar Leyla Atakan için atıldı
İki maç bir biri ile yer değiştirdi mask
İki maç bir biri ile yer değiştirdi
Bosna’dan Kağıtsporlu judocular geçti mask
Bosna’dan Kağıtsporlu judocular geçti
Melike Esma’dan büyük başarı! mask
Melike Esma’dan büyük başarı!
Genç Kandıralılar’da şampiyon Akıncı! “5-4” mask
Genç Kandıralılar’da şampiyon Akıncı! “5-4”
Kartepe Belediyesi’nden kayak hizmeti mask
Kartepe Belediyesi’nden kayak hizmeti
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL