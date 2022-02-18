Metin Uçar’ın kardeşi hayatını kaybetti

Mürvet Okçu ile Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Metin Uçar’ın kardeşi, Adnan ve Cihat Uçar’ın yeğeni olan Melih Uçar vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (Cumartesi) Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacak.