Lastik-İş’ten Goodyear’a protesto!

Merkezi Kocaeli’de bulunan Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikalarla toplu iş sözleşmesi 10 Şubat itibariyle başladı. Sendikanın oteli Tryp By Wyndham Otel’de Brisa, Pirelli, Prometeon ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumu ise dün gerçekleştirildi. Şirketlerle 11 üretim ve 9 destek maddesi konusunda uzlaşılırken Genel Başkan Alaaddin Sarı, “Tabi görüşmede eski kazanılmış haklarımızla alakalı taleplerde bulundular. Norm maddeler yani idari maddeler ile alakalı talepleri oldu ama biz reddettik. İlk defa böyle bir toplu sözleşmede bunu talep etmelerini kabul etmiyoruz. Kazanılmış haklarımızdan feragat etmemizi etmelerini kabul etmiyoruz” şeklinde konuşmuştu. Brisa, Pirelli, Prometeon ile üçüncü görüşmeler ise Mart ayında yapılacak.

2 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 2 bin işçiyi ilgilendiren Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarının temsilcileriyle olacak ilk görüşme bugün sendikanın otelinde yapıldı. Görüşmeye Lastik İş Genel Başkanı Aladdin Sarı; başkan yardımcıları ve Goodyear Avrupa Ticari Lastikler İnsan Kaynakları Direktörü Selda Kalleci, Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Ceren Özel, Adapazarı Fabrika Endüstriyel İşler Müdürü Gamze Özmen, İzmit İnsan Kaynakları Müdürü Aslı Beyler, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık, Avukat Ulaş Yıldız KİPLAS Genel Sekreteri, Müge Aksel Hukuk Müşaviri, Avukat Begüm Ergin katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Lastik İş Genel Başkanı Sarı açıklamalarda bulundu.

“KRAVAT DAHİ TAKMAYACAĞIZ”

Sarı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Goodyear ile görüşmelerimize bir protesto yaparak başladık. Diğer fabrikalardan ayrı oturmalarından dolayı görüşmemizde siyah elbise giyerek kendilerini protesto ettik. Siyah elbiselerimizi Goodyear ile görüşmelerimizde giymeye devam edebiliriz. Kravat dahi takmayacağız. Sektörden koptukları için böyle bir protesto yapmayı düşündük. Üretimde 25, destekte 22 maddeyi geçtik. Goodyear temsilcileri, Türkiye ve dünyadaki ekonomik sıkıntıları anlatarak başladılar. Dönemsel olarak sıkıntıda olduklarını, klasik sözleri söylediler. Biz bunları kabul etmediğimizi söyledik.

“FAZLA MADDE GEÇTİ”

Esas görüşmeler bundan sonraki süreçte olacak. Burada hızlı bir şekilde 25 madde geçti. Bu toplu sözleşmeyi bir an önce bitirmekten yanayız. Onlar da hızlı bitirmek istediklerini söylediler. O yüzden ilk toplantıda fazla madde geçti. 24 Şubat tarihinde ikinci toplantımızı yapacağız. Kocaeli’de ilk kez işveren sendikası ile oturduk. Protesto etmemizde bir diğer etken ise KİPLAS’ı masaya çağırmalarıdır. 1990 yılından bu yana ilk kez KİPLAS ile birlikte masaya oturdular. Bundan sonra da protestolarımıza başka yöntemlerle devam etme ihtimalimiz var.”