Otizm Spor ve Yaşam Evi çalışmaları başladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal belediyecilik anlayışı ile dezavantajlı grupların hayata bakış açılarını olumlu yönde etkileyecek projelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yakın zamanda Yaşama Destek Evi’ni faaliyete geçiren İzmit Belediyesi, şimdi de Otizm Spektrum Bozukluğu bulunan bireyler için Yahya Kaptan Mahallesi’nde Otizm Spor ve Yaşam Evi’ni hayata geçirecek.

UZMAN KADRO İLE HİZMET VERECEK

Yahya Kaptan Mahallesi’nde 160 metrekare alanda yapımına başlanan inşaat tamamlandığında içerisinde Otizm Spektrum Bozukluğu bulunan bireylerin ihtiyaç duydukları fiziksel aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri spor odaları, duyu bütünleme eğitimini alacakları alan, aileler ve otizmli bireylerle görüşme yapılabilecek bireysel görüşme odaları bulunacak. Dış mekânda ise çeşitli oyun, bahçe uğraşları, müzik-ritim ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Otizm Spor ve Yaşam Evi beden eğitimi öğretmeni, ergoterapist ve özel eğitim öğretmenlerinden oluşacak uzman kadrosuyla çalışmalarını yürütmeyi hedefliyor.

BİNA YAPIMI HIZLI İLERLİYOR

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez binasının inşaatı hızla ilerlerken Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve Sosyal Des