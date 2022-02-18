18 Şub 2022 - 12:56- Asayiş G: 18 Şub 2022 - 12:59

Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'de odun yüklü traktör yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda ağaçlık alana devrildi. Yaralanan sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı mask

Olay, İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Mahallesi Nizamoğlu İsmail Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan topladığı odunları 41 BE 859 plakalı traktörünün kasasına yükleyen E.Y., daha sonra yoluna devam etti. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör ağaçlık alana devrildi, E.Y. ise yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Y., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.Y. hastaneye kaldırıldı. E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

18 Şub 2022 - 12:56 - Asayiş

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