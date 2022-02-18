Odun yüklü traktör ağaçlık alana devrildi: 1 yaralı

Olay, İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Mahallesi Nizamoğlu İsmail Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan topladığı odunları 41 BE 859 plakalı traktörünün kasasına yükleyen E.Y., daha sonra yoluna devam etti. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör ağaçlık alana devrildi, E.Y. ise yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Y., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.Y. hastaneye kaldırıldı. E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Mahallesi Nizamoğlu İsmail Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan topladığı odunları 41 BE 859 plakalı traktörünün kasasına yükleyen E.Y., daha sonra yoluna devam etti. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör ağaçlık alana devrildi, E.Y. ise yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Y., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.Y. hastaneye kaldırıldı. E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.