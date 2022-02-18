Tülin Keçeci Güngör KSMMMO’ya aday!

14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) genel kurulu öncesinde oda sekreteri Tülin Keçeci Güngör ‘Etkin Grup Başkan Adayı’ sıfatıyla adaylığını duyurdu. Antikkapı Restoran’da yapılan basın toplantısına Güngör’ün yanı sıra mevcut Başkan Mustafa Taşpınar, İstanbul SMMMO Başkanı Yücel Akdemir, KSMMO Başkan Yardımcısı Barış Koçak, CHP İl Saymanı İsmet Şirin, Kızılay Derince Şube Başkanı Hasan Mola, CHP Eski Milletvekili Asayı Sait Aydın katılım sağladı. Mevcut Başkan Mustafa Taşpınar’ın aday olmadığı öğrenildi.

“SÜRPRİZ OLSUN DİYE GELDİM”

Açılış konuşmasını yapan KSMMO İstanbul Şube Başkanı Yücel Akdemir, “Tülin’le 25 yıllık bir yol arkadaşlığımız var. Ona sürpriz olsun diye geldim. Tülin arkadaşımı tebrik ediyorum. Nerede bir meslek sorunu varsa hep orada gördüm. Tülin’in Başkan adayı olması Türkiye için de önemli. Malesef biz kadınlarımıza sahip çıkamıyoruz. Böyle bir ortamda bir kadın arkadaşımız Kocaeli gibi bir büyük şehirde adaysa onu tebrik ediyorum” dedi.

“GÖZÜM ARKADA GİTMEYECEĞİM”

Akdemir’in ardından konuşan Mevcut Başkan Mustafa Taşpınar , “Etkin grup olarak inşallah Mayıs ayındaki seçimlerde kazanarak çıkacağız. Bundan sonra inşallah görevimi Tülin Hanım devam ettirecek. Odada bana her alanda çok yardımcı oldu. Oda Sekreterinin ne yapması gerekiyorsa hepsini yerine getirdi. İnşallah gözüm arkada girmeyeceğim. Hep birlikte kazanacağız” ifadelerinde bulundu.

KENDİNİ ANLATTI

Adaylık konuşması yapan Tülay Keçeci Güngör ise şu ifadelerde bulundu; “33 yıldır içinde olup görev ve hizmetlerde bulunma fırsatı yakaladığım ‘Kocaeli Mali Müşavirler Odası’ büyük ailem, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 33 yıldır mali müşavirlik mesleğini bir fiil icra ediyorum. İzmit Ticaret Lisesi’nden mezun oldum. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Adalet Yüksek Okulunu bitirdim. 1992 Yılından bu yana aktif ve etkin olarak Oda Komisyonlarında görevler üstlendim. Basın Yayın Komisyon Başkanlığı, Kocaeli SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Oda Sekreterliği görevlerini yürüttüm. 2019 yılından bu yana Oda Sekreterliği görevini yürütmekteyim. Ayrıca Kocaeli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Başkanlığı’nıda yürütmekteyim.

“DAHA İLERİ SEVİYELERE ULAŞMASI İÇİN ADAY OLDUM”

Bizler ailemizin geçimini bu meslekten sağlıyoruz, Meslektaşımızın refahını yükseltebilmek için ortak paydamız olan meslek menfaati her zaman bizim önceliğimizdir. Gerek meslek, gerekse yöneticilikte büyük deneyim ve dostluklar biriktirdim. Mesleki ve örgütsel tecrübemle üstlendiğim görevlerimin oluşturduğu bilgi birikimimle hem mesleğin içinde hem de meslektaşlarımızın arasında olduğumdan Odamızın ihtiyaçları ve mesleğimizin sorunlarını bilen, bu sorunları çözüm temelli, ortak akıl ile çözmek isteyen, Mesleğimizin ve deneyimlerimin bana verdiği sorumlulukları bilen, kurumsal düşünen, dinleyen, ötekileştirmeyip birleştiren, açık fikirli, adalet, tarafsızlık, dürüstlük, şeffaflık ve katılımcılığı esas alan bir yönetim anlayışını hâkim kılmak için, Üyelerimizin sosyal haklarını koruyup, kültürel ve sosyal etkinlikleri ile sanatsal faaliyetleri destekleyerek, odamızı daha huzurlu hale getirip, aidiyet kültürünü oluşturmak, oda üyelerinin ortak menfaatlerinin korunmasına özen göstererek üyelere daha verimli ve pratik eğitimlerle destek vermek, tüm komisyon ve kurulları daha verimli üreten bir yapıya kavuşturmak, odamızı ve mesleğimizi daha ileri seviyelere ulaşması sağlamak amacı ile aday oldum.

“BİZ İNANIYORUZ”

Mesleğimizi anlaşılır bir şekilde doğru tanıtmak, hizmetlerin doğru anlatılması sürdürülebilir olması, iş dünyası ile ilişkileri geliştirmek ve ülke ekonomisine değer katan meslek birlikteliğini kurarak, paydaş ve kurumlarla olan işbirliğini geliştirmek için, meslektaşlar arasındaki ilişkileri güçlendirerek, kuvvetli dostluk ve arkadaşlık bağları kurarak ortak projelerde beraber olmak için, Avrupa Birliği Standartları’na uygun bir yapılanma ile bütün kurumlarda ve paydaşlarımızın nezdinde hak ettiğimiz ‘Mesleki itibarımızı’ bulmak için, Nispi Temsil Seçim Sistemi’ne rağmen meslektaşlarımızın Yönetim Kurulumuzu bir kez daha küçük guruplara ayırmayacağına olan kuvvetli inancım ile odamızı yönetmeye talibim. A. Einstein’ın dediği gibi ‘Dünden öğrenin, bugün için yaşayın, yarın için ümit edin’ cümlelerine ilave olarak Biz inanıyoruz, tecrübeliyiz, samimiyiz, kararlıyız, hayal ediyoruz sizlerin desteğiyle birlikte kazanacağız. Oda kazanacak, meslek kazanacak, birlikte kazanacağız. Bu yolda başarılı olmak için, desteklerinizi bekliyorum” dedi.