Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçülerde iki adaylı seçim!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)’ne bağlı odalarda seçimler devam ediyor. 657 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası genel kurulu yarın saat 10.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Mustafa Kurt ve geçmiş dönem S.S. 5 NO’lu Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir’in yarışacağı genel kurulda 7 kişilik asil ve yedek yönetim kurulu listeleri de belli olacak. Seçimler ise aynı gün gerçekleştirilecek.

“BİRLİK OLACAĞIZ”

Seçim öncesi aday Lokman Aydemir tarafından yapılan açıklamada, “Kocaeli'de 52 tane kooperatif var. Öncelikle birlik olacağız. Şoförler kooperatifi ile birlik olacağız. Esnaf birliğinin 55 bin üyesi var. Biz ticaret odasını ve odaları birleştireceğiz. Bu sayede bir birlik sağlayacağız. Ben şunu temin ediyorum ki siyasetçinin değil esnafın istediği başkan olacağız. Ortalıkta çok kirli bilgi var. Her ilçede çalışma yapacağız ve kirli bilgiye mahal vermeyeceğiz. Bizimle bu yolda 2. Başkan Latif İşçen, Yuvacık Kooperatif Başkanı Selim Koral, Alikahya Kooperatif Başkanı İsmail Parlak, Kartepe bölgesinde Cumhur Karakadılar, Yaşar Çetin ve Hereke ve Dilovası Bölgesinde bir arkadaşımız bizimle birlikte olacak. 7 kişilik bir yönetim ekibinden oluşuyor. Bu yolda sizlerin de desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.