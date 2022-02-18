Kelebek Mobilya Social Brands’in yaptığı “Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Markalar” araştırmasıyla ocak ayında da sosyal medyayı en iyi kullanan markalar arasında yerini aldı. Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “Sosyal medya takipçilerimizle yakın temasta olmayı tercih ediyoruz çünkü Kelebek Mobilya olarak müşterilerimiz ile duygusal bir bağımız var. Günümüzün vazgeçilmez parçası olan sosyal medya ise bu bağı daha da kuvvetlendirmek için vazgeçilmez bir alan.” dedi.
18 Şub 2022 - 15:57- Ekonomi Güncelleme: 18 Şub 2022 - 15:58
Kelebek Mobilya sosyal medyayı en iyi kullanıyor
Kelebek Mobilya Social Brands’in yaptığı “Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Markalar” araştırmasıyla ocak ayında da sosyal medyayı en iyi kullanan markal...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.