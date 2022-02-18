Bal ormanlarından ekonomiye katkı

Arıcılığının desteklenmesi, organik bal ve arı ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 2010 yılında ‘Bal Ormanı’ fikrini hayata geçiren Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu güne kadar 87 bin 987 hektar ormanlık alanda 673 adet bal ormanı kurdu. Bu yıl kurulacak 60 yeni bal ormanı ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 300 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

BAL ÜRETİMİ ARTTI

Biyolojik çeşitliliğin korunmasında hayati öneme sahip arılar için OGM olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “2002 yılında 4,1 milyon olan kovan sayısı ve 74 bin 500 ton olan bal üretimi 2021 yılında 8,1 milyon kovan âdetine ve 104 bin ton bal üretimine ulaştı. 2022 yılında 60 adet daha tesis ederek toplam 733 bal ormanı ile ülke ekonomisine yıllık 293 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyerek yaklaşık 150 bin hanenin arıcılıkla ek gelir sağladığına vurgu yaptı