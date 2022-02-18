18 Şub 2022 - 15:58- Ekonomi G: 18 Şub 2022 - 15:59

Aksigorta, Yat Sigortası kapsamını genişletti

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla müşteri memnuniyetini odağına alan Aksigorta, tüm deniz kaza ve tehlikelerine karşı Yat Sigortası’nın kapsamlı güv...
Aksigorta, Yat Sigortası kapsamını genişletti mask

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla müşteri memnuniyetini odağına alan Aksigorta, tüm deniz kaza ve tehlikelerine karşı Yat Sigortası’nın kapsamlı güvenceleriyle müşterilerinin yanında. Şirket, sigorta sektöründe bir ilk olarak tekne bakım hizmetleri, marinalar ve tekne malzemeleri konusunda keyifli bir deneyim ve sorunsuz bir yolculuk imkânı sunuyor.

ANLAŞMALI KURUMLAR

Yat sigortası müşterilerine özel bir çağrı merkezi hattı tahsis eden Aksigorta, anlaşmalı kurumlarda geçerli olmak üzere, marina ücretlerinde %15, tekne bakım giderlerinde %10, marina ve koylardaki tesislerde %10 ve tekne malzemelerinde %10 indirimle müşterilerinin avantajına olacak pek çok yenilik hayata geçirdi.

18 Şub 2022 - 15:58 - Ekonomi

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