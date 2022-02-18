Aksigorta, Yat Sigortası kapsamını genişletti

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla müşteri memnuniyetini odağına alan Aksigorta, tüm deniz kaza ve tehlikelerine karşı Yat Sigortası’nın kapsamlı güvenceleriyle müşterilerinin yanında. Şirket, sigorta sektöründe bir ilk olarak tekne bakım hizmetleri, marinalar ve tekne malzemeleri konusunda keyifli bir deneyim ve sorunsuz bir yolculuk imkânı sunuyor.
ANLAŞMALI KURUMLAR
Yat sigortası müşterilerine özel bir çağrı merkezi hattı tahsis eden Aksigorta, anlaşmalı kurumlarda geçerli olmak üzere, marina ücretlerinde %15, tekne bakım giderlerinde %10, marina ve koylardaki tesislerde %10 ve tekne malzemelerinde %10 indirimle müşterilerinin avantajına olacak pek çok yenilik hayata geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.