18 Şub 2022 - 15:59- Ekonomi G: 18 Şub 2022 - 16:00

Bisiklet tekerleğinden Saate İleri Dönüşüm

Giderek artan tüketim dünyasında atık miktarını azaltmayı amaçlayan Anadolu Hayat Emeklilik, sürdürülebilir bir gelecek için “İleri Dönüşüm Hareketi”n...

Giderek artan tüketim dünyasında atık miktarını azaltmayı amaçlayan Anadolu Hayat Emeklilik, sürdürülebilir bir gelecek için “İleri Dönüşüm Hareketi”ni başlattı. Kullanılmayan eşyaları dönüştürüp, biraz da yaratıcılıkla yeni bir işlev kazandırarak yeniden kullanıma sokmayı amaçlayan İleri Dönüşüm Hareketi kapsamında “Çöpçüler TV” Youtube kanalı ile iş birliği yapan Anadolu Hayat Emeklilik, sosyal medya hesaplarından ileri dönüşüm fikirlerini içeren videoları yayınlamaya başladı.

18 Şub 2022 - 15:59 - Ekonomi

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