Giderek artan tüketim dünyasında atık miktarını azaltmayı amaçlayan Anadolu Hayat Emeklilik, sürdürülebilir bir gelecek için “İleri Dönüşüm Hareketi”ni başlattı. Kullanılmayan eşyaları dönüştürüp, biraz da yaratıcılıkla yeni bir işlev kazandırarak yeniden kullanıma sokmayı amaçlayan İleri Dönüşüm Hareketi kapsamında “Çöpçüler TV” Youtube kanalı ile iş birliği yapan Anadolu Hayat Emeklilik, sosyal medya hesaplarından ileri dönüşüm fikirlerini içeren videoları yayınlamaya başladı.
18 Şub 2022 - 15:59- Ekonomi Güncelleme: 18 Şub 2022 - 16:00
Bisiklet tekerleğinden Saate İleri Dönüşüm
Giderek artan tüketim dünyasında atık miktarını azaltmayı amaçlayan Anadolu Hayat Emeklilik, sürdürülebilir bir gelecek için “İleri Dönüşüm Hareketi”n...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.