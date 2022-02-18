Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde kullanılmayan bir alışveriş merkezinin otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sunay Mesut idaresindeki 41 FS 774 plakalı Mitsubishi marka otomobilin sağ ön tekerleği, mazgal demiri olmayan çukura sıkıştı. Biriken ve yükselen yağmur suları sebebiyle araçta mahsur kalan Mesut'u gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü mahsur kaldığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Yağmur suyunun yükselmesiyle otomobilinden inemeyen sürücüyü bir itfaiye eri kucağına alarak araçtan çıkardı. Otomobil ise çekici yardımıyla çukurdan çıkarıldı.
18 Şub 2022 - 16:00- Gündem Güncelleme: 18 Şub 2022 - 16:03
Otomobilde mahsur kalan sürücüyü, itfaiye eri kucağında taşıdı
Kocaeli'de seyir halinde olan otomobilin sağ ön tekerleği, mazgal demiri olmayan çukura sıkıştı. Yükselen yağmur suları sebebiyle dışarıya çıkamayan sürücüyü ise itfaiye eri kucağına alarak otomobilden çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Murat - adama bak su var diye arabadan inmiyor kendını itfaye erine taşitiyor yazıklar olsun. bu tür insanlar yardımı hak etmiyor.
gariban - rezalet bir durum yahu mazgal demiri yok insan düşer hayvan düşebilir dua ile yaşıyoruz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.