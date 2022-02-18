18 Şub 2022 - 16:04- Gündem G: 18 Şub 2022 - 16:06

Yavuz: Şiddete karşı tüm kesimleri duyarlılığa davet ediyoruz

Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz’un koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında Çayırovalı kadınlar, düzenlenen toplantıda kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olayları hakkında 5 konuda bilgilendirildiler. Toplantıda Selda Yavuz, “Özellikle şiddete karşı sıfır tolerans şiarıyla çıktığımız bu yolda, toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya ve birlikte hareket etmeye davet ediyoruz” dedi

Yavuz: Şiddete karşı tüm kesimleri duyarlılığa davet ediyoruz mask

Vali Seddar Yavuz tarafından başlatılan ve eşi Selda Yavuz’un koordinatörlüğünde yürütülen proje ile ‘KADES’, ‘KETEM’, ‘ŞÖNİM’, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne ve Aile İçerisindeki Huzur’ ve ‘Hukuk’ konularında Çayırova’daki muhtarların eşleri ve kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Projede kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmek, kadınları bilinmeyenler hakkında bilgilendirerek farkındalık oluşturmak, son yıllarda artan aile içi şiddet olaylarını engellemek ve kadınları bilinçlendirmek amaçlanıyor.

YOĞUN KATILIM

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve eşi Şükran Gözen, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve eşi Nur Çiftçi tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Yavuz’un eşi Selda Yavuz, teşekkürlerini ileterek Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen programa geçtiler. Çayırova’daki mahalle muhtarlarının eşleri, kadın muhtarlar ve çok sayıda kadın davetlinin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 

“5 ANA BAŞLIKTAN OLUŞUYOR”

Programın içeriği hakkında bilgiler veren Selda Yavuz, “Sayın Valimizin himayelerinde ve benim koordinatörlüğümde yürütülen bu proje 5 ana başlıktan oluşmaktadır. Şefkatiyle, zekasıyla, gücüyle şanlı tarihimizde önemli görevler üstlenen kadınlarımıza özel olarak başlatılan bu proje ile ‘KADES’, ‘KETEM’, ‘ŞÖNİM’, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne ve Aile İçerisindeki Huzur’ ve ‘Hukuk’ konularında bilgilendirmek ve dikkat çekmek amacındayız. Özellikle şiddete karşı sıfır tolerans şiarıyla çıktığımız bu yolda, toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya ve birlikte hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.

PROJE VE UYGULAMALAR TANITILDI

Programın devamında Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) görevlisi Neslihan Sevinç, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) görevlisi Polis Memuru Serpil Kırım, En İyi Narkotik Polis Anne hakkında Polis Memuru Banu Altıntaş, Kanser Tarama ve Eğitimi (KETEM) hakkında Dr. Merve Arslan proje ve uygulamaları tanıtarak bilgiler verdi. İl Müftülüğü İl Vaizi İnci Ar’ın İslam’da Aile İçi Hukuk konulu sunumunun ardından program sona erdi.

18 Şub 2022 - 16:04 - Gündem

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