“Sağlıkçılar, 1 saatte çalışıp 1 kg patlıcan alabiliyor”

Türkiye Kamu-Sen Denetleme Kurulu Üyesi ve Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, önceki gün İzmit Santral Aile Sağlığı Merkezi önünde 2 günlük iş bırakma eylemi ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında Çeker, “Kaygılarını ve tepkilerini dile getiren, düşük ücret, aşırı iş yükü, şiddet gibi kronik sorunlara çözüm isteyen ve arayan her çağrıyı Türk Sağlık-Sen olarak değerli buluyoruz. Bazı düzenlemeler nedeniyle mağdur edilen her çalışanın derdi derdimizdir. Sağlık çalışanları adına tekrar Kamu İşverenine sesleniyoruz: Söz senettir. Verdiğiniz sözü tutun” dedi.

“FATURALAR %200 ARTTI”

Ekonomik krize değinen Çeker, “Sağlık çalışanlarının saat ücretlerine bakılınca ancak 1 kg sıvı yağ alınıyor. Pazarda patlıcanın kilosu 25 TL, salatalığın kilosu 30 TL, domatesin kilosu 18 TL, bir litrelik sıvı Ayçiçek yağı 33 TL’dir. Yumurtanın kolisi 49 TL’yi gördü. Her gün temel gıda maddelerine, yakıt ve enerjiye nerde ise saatlik zam gelmekte, zamdan önce 600 TL elektrik ücreti ödeyen bir ASM, bu ay zamlı olarak 1600 TL elektrik faturası ödemiştir. Yine doğalgaz faturaları da ikiye katlanmıştır. Yakında ASM’ler kapanırsa hiç şaşırmayın. Bu nedenle çalışanların bu feryadına yetkililer duyarsız kalmamalı” dedi.