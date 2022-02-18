İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kadın Politikaları Başkanı Fatoş Yıldız Atik, İlçe Başkan Yardımcıları Nebiye Demirtaş, Yavuz Dursun, Erol Derin, Kadın Politikaları ekibinden Hatice Cevher, Özgül Alpay, Hayriye Bekar, Sevinç Yalçın, Seher Yüce, Yasemin Tunca, Mahalle Temsilcileri Semiha Gündoğdu ve Serap Kandemir ile birlikte Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek pazar esnafının sorunlarını dinlediler.

“İYİ PARTİ’Yİ BÖYLE BİLMİYORDUK”

İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ziyaret sonrasında, "Pazarcılarımız çok dertli. Bir pazarcı kardeşimize hatrını sorduğumuzda ‘Beden sağlığımız iyi ama akıl sağlığımız iyi değil, durumumuz çok kötü’ dedi. Ak Partili bir vatandaşımız, ‘Biz İYİ Parti’yi böyle bilmiyorduk, ayırmadan herkese selam veriyorsunuz hal, hatır soruyorsunuz çok mutlu olduk’ dedi. Pazar esnafının birçoğunun, kiraları karşılayamadıkları için sabit dükkanları yok. Bir kısmı da İzmit-Sakarya-Yalova ve İstanbul’daki pazar yerleri arasında mekik dokuyor ancak bu durumda da yakıt fiyatları çok canlarını yakıyor" dedi.