Yavuz, ARPGREEN Balistik’i ziyaret etti

Vali Seddar Yavuz, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine, gelişmesine ve istihdamına katkı sunan firmaları ziyaret etmeye devam ediyor. Vali Yavuz önceki gün savunma sanayiinde yerli üretimi destekleyen anlayışı ile sektörde adını duyurmuş ARPGREEN Balistik Ltd. Şti.'yi ziyaret etti.
YAVUZ BİLGİ ALDI
ARPGREEN Balistik LTD. ŞTİ. Ortağı Hamit Yeşil ve Genel Müdür Yasin Arapoğlu, Vali Yavuz’a çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yavuz da bölgemiz, ülkemiz ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdamına yönelik sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür edip, başarılar diledi. Üretim alanlarını gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Yavuz, çalışanlarla bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.