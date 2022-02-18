18 Şub 2022 - 16:08- Gündem G: 18 Şub 2022 - 16:09

Yavuz, ARPGREEN Balistik’i ziyaret etti

Vali Seddar Yavuz, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine, gelişmesine ve istihdamına katkı sunan firmaları ziyaret etmeye devam ediyor. Vali Yavuz önceki gün...
Yavuz, ARPGREEN Balistik’i ziyaret etti mask

Vali Seddar Yavuz, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine, gelişmesine ve istihdamına katkı sunan firmaları ziyaret etmeye devam ediyor. Vali Yavuz önceki gün savunma sanayiinde yerli üretimi destekleyen anlayışı ile sektörde adını duyurmuş ARPGREEN Balistik Ltd. Şti.'yi ziyaret etti.

YAVUZ BİLGİ ALDI

ARPGREEN Balistik LTD. ŞTİ. Ortağı Hamit Yeşil ve Genel Müdür Yasin Arapoğlu, Vali Yavuz’a çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yavuz da bölgemiz, ülkemiz ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdamına yönelik sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür edip, başarılar diledi. Üretim alanlarını gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Yavuz, çalışanlarla bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.

18 Şub 2022 - 16:08 - Gündem

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