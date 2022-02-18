18 Şub 2022 - 16:08- Gündem G: 18 Şub 2022 - 16:10

Derince'de KDV indirimi denetimi

Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından Derince’de denetimler sıklaştırıldı

Derince'de KDV indirimi denetimi mask

Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesiyle birlikte Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde hizmet veren marketler ve işyerlerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdüren ekipler, satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da incelemelerde bulunuyor.
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18 Şub 2022 - 16:08 - Gündem

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