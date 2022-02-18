“Sizinle gurur duyduk”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yüzme branşında ilk kez milli takıma seçilen ve Türkiye şampiyonasında derece elde eden Körfez Belediyesi sporcularını ağırladı. Başkan Söğüt, “Sizlerle gurur duyduk” dedi. Söğüt, Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başarılı sporcularıyla bir araya geldi. İlk olarak Taekwondo branşında Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya alan Hamza Uzun ve bronz madalya alan Tusem Şahin’i ağırlayan Başkan Şener Söğüt, “Aldığınız başarılı sonuçlar sporcu duruşunuzu asla bozmasın. Sürekli çalışın, kendinizi geliştirin” dedi.
Başarınız daim olsun
Başkan Söğüt daha sonra açık su yüzme şampiyonasında ilçenin ilk milli sporcuları olan Emre Fatih Kartal ve Meyra Kocaman’ı ağırladı. İki ismi de tebrik eden Başkan Söğüt, “Kulübümüzün yüzme branşının ilk milli sporcuları oldunuz. Sizlerle gurur duyduk. Tabi bu daha başarının ilk adımları. Eminim katıldığımız yarışmalarda da hem bizim hem de milletimizin göğsünü kabartaracaksınız” dedi. Ziyarete antrenörler Samet Işık ve Melih Yeni de katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.