18 Şub 2022 - 16:16- Spor G: 18 Şub 2022 - 16:18

“Sizinle gurur duyduk”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yüzme branşında ilk kez milli takıma seçilen ve Türkiye şampiyonasında derece elde eden Körfez Belediyesi sporcul...
“Sizinle gurur duyduk” mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yüzme branşında ilk kez milli takıma seçilen ve Türkiye şampiyonasında derece elde eden Körfez Belediyesi sporcularını ağırladı. Başkan Söğüt, “Sizlerle gurur duyduk” dedi. Söğüt, Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başarılı sporcularıyla bir araya geldi. İlk olarak Taekwondo branşında Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya alan Hamza Uzun ve bronz madalya alan Tusem Şahin’i ağırlayan Başkan Şener Söğüt, “Aldığınız başarılı sonuçlar sporcu duruşunuzu asla bozmasın. Sürekli çalışın, kendinizi geliştirin” dedi.

Başarınız daim olsun

Başkan Söğüt daha sonra açık su yüzme şampiyonasında ilçenin ilk milli sporcuları olan Emre Fatih Kartal ve Meyra Kocaman’ı ağırladı. İki ismi de tebrik eden Başkan Söğüt, “Kulübümüzün yüzme branşının ilk milli sporcuları oldunuz. Sizlerle gurur duyduk. Tabi bu daha başarının ilk adımları. Eminim katıldığımız yarışmalarda da hem bizim hem de milletimizin göğsünü kabartaracaksınız” dedi. Ziyarete antrenörler Samet Işık ve Melih Yeni de katıldı.

18 Şub 2022 - 16:16 - Spor

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