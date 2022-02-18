Gölcük’te beyin fırtınası dindi

Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde; Gölcük’te Öğrenciysen Projesi kapsamında düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası tamamlandı. Gölcük Kongre Sarayı’nda düzenlenen ve 3 gün süren turnuvada, ilçede öğrenim gören öğrenciler hamlelerini konuşturdu. İlkokullar, ortaokullar ve liseler olmak üzere 3 kategoride düzenlenen turnuvada dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Ödüller dağıtıldı

Turnuvanın ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ozan Baş, veliler ve vatandaşlar katıldı. Törende dereceye girenlere ödüllerini, Başkan Sezer, Başkan Vekili Çakmak ve beraberindeki protokol takdim etti. Törende söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, katılım gösteren tüm öğrencilerimize, onları yetiştiren saygıdeğer ailelerine, öğretmenlerimize, Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerine, hakemlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.Öğrencilerimizin eğitimi ve gelişimini destekleyecek çalışma ve etkinliklerimize aralıksız devam edeceğiz” dedi.

DERECELER:

İLKOKUL KATEGORİSİ:

1. Görkem Manav (Donanma İlkokulu)

2. Melih Biçer (Donanma İlkokulu)

3. Selman Kerem Kaplan (Gölcük Turgut Özal İlkokulu)

4. Bedirhan Sevimli (Barbaros Ortaokulu)

5. Salih Tanrıkulu (Cumhuriyet İlkokulu)

6. Ayaz Alp Akman (İhsaniye Ortaokulu)

7. Bulut Berkan Çağan (Donanma İlkokulu)

8. Muhammed Metin Zorlu (Barbaros İlkokulu)

9. Ömer Fırat Demir (Barbaros İlkokulu)

10. Sarp Kaykı (Donanma İlkokulu).

ORTAOKUL KATEGORİSİ:

1. Ahmet Burak Eker (Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulu)

2. Enes Maruf Beker (Gölcük Ortaokulu)

3. Emin Efe Orha (Saraylı Ortaokulu)

4. Sena Çelik (Uğur Mumcu Ortaokulu)

5. Yağız Dayıoğlu (Değirmendere Atatürk Ortaokulu)

6. Ali Berat Demir (Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu)

7. Ahmet Hüsrev Beyazıd (Gölcük İmam Hatip Ortaokulu)

8. İlker Kanbur (Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu)

9. Burak Ege Altunkaya (Kocatepe Ortaokulu)

10. Yakup Gürel (Uğur Mumcu Ortaokulu).

LİSE KATEGORİSİ:

1. Ahmet Haydar Kahraman (Gölcük Fen Lisesi)

2. Berkcan Akçair (Atatürk Anadolu Lisesi)

3. Can Aybars Sevinç (Gölcük Fen Lisesi)

4. Miraç Özen (Şehit Volkan Tantürk M.T.A.L)

5. Emircan Baydar (Gölcük Fen Lisesi)

6. Ali İnal (Atatürk Anadolu Lisesi)

7. Ömür Selçuk (Atatürk Anadolu Lisesi)

8. Alaattin Aras (Gölcük Fen Lisesi)

9. Emirhan Alkan (İhsaniye Anadolu Lisesi)

10. Kadirhan Pıtır (Gölcük Anadolu Lisesi)